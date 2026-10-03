Hội cựu Công an nhân dân nâng tầm cao hơn trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sáng 3.10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Dự Đại hội có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Cùng dự có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Bộ Nội vụ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, các đoàn thể chính trị- xã hội;

Các đại biểu nguyên là lãnh đạo Bộ Công an và 241 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 15.000 hội viên Cựu Công an nhân dân trên toàn quốc về dự Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân khẳng định: Kể từ Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam năm 2023 đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và lực lượng Công an các cấp; sự đồng tình khích lệ của nhân dân, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đã đạt được những mục tiêu rất quan trọng theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an.

Nổi bật, hệ thống tổ chức Hội được thành lập và đi vào hoạt động ổn định ở 03 cấp theo mô hình cấp hành chính mới, với trên 15.000 hội viên tham gia; Hội được công nhận là tổ chức Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Hội là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp.

Đặc biệt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền đã đánh giá cao vai trò quan trọng của Cựu Công an nhân dân, đây chính là nguồn lực to lớn góp phần quan trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước; đồng thời Cựu Công an cũng là thành phần tích cực trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VIII đã nêu yêu cầu và giao nhiệm vụ cho Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam: Phát huy vai trò của Cựu Công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát huy bản chất, truyền thống người Công an cách mạng và thực hiện tốt công tác dân vận…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Bác Hồ tặng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt các nội dung đã thực hiện tại phiên thứ nhất; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa I; các tham luận của đại biểu hội viên Cựu Công an nhân dân; Báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ lần thứ II (2026 – 2031). Theo đó, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ II (2026 - 2031) với 61 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Hội với 19 đồng chí; đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an là Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ II (2026 – 2031).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng mà Hội Cựu Công an nhân dân các cấp đã thực hiện được trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương chiến lược, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao… Để đạt được các mục tiêu chiến lược đã xác định, phát huy lòng yêu nước, tạo đồng thuận trong nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, phát huy nguồn lực nhân dân là một trong những yếu tố then chốt, có tính quyết định.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng mà Hội Cựu Công an nhân dân các cấp đã thực hiện được trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ này, trách nhiệm của Cựu Công an nhân dân là hết sức vẻ vang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và mong muốn Hội Cựu Công an nhân dân các cấp trước hết phải thật sự là ngôi nhà chung, gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những cán bộ cựu Công an và những người có đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khẳng định dấu ấn, bản sắc người Công an cách mệnh, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong đó, đối với các nhiệm vụ mà cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng Công an giao nhiệm vụ, các cấp hội và hội viên phải thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành sớm nhất. Phải thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các địa bàn; phát huy kết quả đạt được, chủ động, tích cực tham gia các công tác ở địa bàn cơ sở.

Có hoạt động thiết thực, phát huy vai trò của Hội Cựu Công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ. Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 22 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Chiến lược An ninh quốc gia đặt mục tiêu rất cao về hình thành trật tự tự thân, văn hóa thượng tôn pháp luật, xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, phát huy lòng yêu nước, trở thành nguồn lực mới cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…, hơn ai hết, các cấp hội và hội viên phải tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, chăm lo xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân vững về chính trị, hiện đại trong hoạt động, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao…

Với những kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ I, năm 2023 – 2026, với truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 -2031 tiếp tục có bước phát triển mới mạnh mẽ, thực chất hơn, hiệu quả hơn và vị thế, vai trò sẽ ngày càng nâng tầm cao hơn của một thành viên MTTQ Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, thấm nhuần sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, tiếp nối truyền thống vẻ vang mà các đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xây dựng với tư duy mới, tầm nhìn đột phá về phát huy vai trò của Cựu Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ II (2026 – 2031) phát biểu

Từ khi Hội Cựu Công an nhân dân thành lập đến nay, trong nhiệm kỳ 2023 – 2026, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ, góp phần khẩn trương xây dựng, củng cố Hội Cựu Công an nhân dân các cấp thật sự là ngôi nhà chung, nghĩa tình của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Công an hưu trí, đưa hoạt động của các cấp hội ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, đóng góp thiết thực trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Không chỉ ban hành Chỉ thị số 08 và Quy định số 02, nhiệm vụ phối hợp giữa Công an các cấp với cấp hội được lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Công an sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Đại hội, tiếp tục chỉ đạo Công an các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản đã ban hành; chủ động phối hợp, rà soát, điều chỉnh, bảo đảm các cấp hội thực hiện tốt nhất các chủ trương mà Đại hội XIV đã xác định với Cựu Công an nhân dân. Phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm nghiên cứu, đề xuất Chính phủ có cơ chế, chính sách đối với hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân là Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương nghiêm túc tiếp thu nội dung chỉ đạo, huấn thị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đây là những định hướng cơ bản, trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026 – 2031; đồng thời trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ cho Đại hội.