Hội Cựu chiến binh xã Thanh Lâm ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; thành lập CLB Cựu chiến binh, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Trao quyết định thành lập Tổ mô hình Cổng trường an toàn của Chi hội thôn Thử Hòa, Chi hội thôn Đại Kênh.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) tại khu vực các nhà trường, Hội CCB xã thành lập 2 Tổ tự quản an toàn tại các cổng trường THCS, tiểu học trên địa bàn. Mỗi Tổ tự quản an toàn có 5 đồng chí do chi hội CCB thôn Thử Hòa, thôn Đại Kênh tự quản. Các Tổ có nhiệm vụ thường xuyên bố trí lực lượng tham gia bảo đảm ATGT vào giờ cao điểm ở tất cả các ngày học trong tuần. Phối hợp với lực lượng công an xã phân luồng giao thông, hướng dẫn học sinh tham gia giao thông, yêu cầu phụ huynh học sinh dừng đón đúng nơi quy định, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách cho con trẻ. Tuyên truyền cho các hộ kinh doanh ven đường không lấn chiếm lòng, lề đường để bày bán hàng hóa tại khu vực cổng trường gây ảnh hưởng trật tự ATGT.

Lãnh đạo xã Thanh Lâm tặng hoa chúc mừng CLB CCB, Cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh dịch vụ xã.

Tại buổi ra mắt, Hội CCB xã đã thông qua quy chế hoạt động của Tổ an toàn tại các chi hội. Nhân dịp này, Hội CCB xã đã trao Giấy khen của UBND xã cho 6 hội viên Hội CCB xã đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu hiến đất, dịch dậu làm đường giao thông năm 2026 và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Thanh Lâm trao Giấy khen cho các CCB có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Tại hội nghị, Hội CCB xã đã công bố Quyết định thành lập CLB CCB, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xã Thanh Lâm với 19 hội viên là CCB, cựu quân nhân đang tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Việc thành lập CLB tạo điều kiện để các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời, từng bước hình thành sự liên kết giữa các mô hình phát triển kinh tế của các CCB, cựu quân nhân tại địa phương. Thông qua hoạt động của CLB, các hội viên có thêm điều kiện được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội CCB tỉnh biểu dương nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội CCB xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các phong trào ở địa phương. Đặc biệt, việc thành lập CLB có ý nghĩa quan trọng trong tập hợp, thu hút hội viên, nhất là hội viên cùng tham gia đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Để CLB hoạt động hiệu quả, đồng chí đề nghị CLB khẩn trương bổ sung nội dung quy chế phù hợp, duy trì sinh hoạt, phát huy tinh thần trách nhiệm hỗ trợ hội viên; đẩy mạnh hoạt động sản xuất nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, quan tâm giải quyết việc làm cho những người xuất ngũ trở về địa phương; tăng cường phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể tham gia xây dựng các phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.