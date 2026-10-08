Hội Cựu chiến binh xã Thăng Điền nhận đỡ đầu 3 em học sinh khó khăn
Chiều 8/10, Hội Cựu chiến binh xã Thăng Điền tổ chức trao kinh phí nhận đỡ đầu hằng tháng cho 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học 2026 - 2027.
Ba học sinh Trường THCS Phan Bội Châu được nhận đỡ đầu dịp này gồm: Hồ Phương Hòa (lớp 7), Lê Hoàng Nhật Vy và Võ Huỳnh Thủy Tiên (cùng lớp 9). Mỗi em được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng. Toàn bộ kinh phí thực hiện được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thăng Điền.
Theo Hội Cựu chiến binh xã Thăng Điền, hoạt động nhằm động viên, chia sẻ khó khăn, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong học tập; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm với cộng đồng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hoi-cuu-chien-binh-xa-thang-dien-nhan-do-dau-3-em-hoc-sinh-kho-khan-3354532.html