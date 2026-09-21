Hội Cựu chiến binh xã Chi Lăng: Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

Xác định giúp hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội, những năm qua, Hội CCB xã Chi Lăng đã vận động hội viên tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Chi Lăng chăm sóc cây na

Ông Trịnh Văn Định, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB xã Chi Lăng cho biết: Hội hiện có 26 chi hội với 1.030 hội viên. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, hội tập trung triển khai phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; khuyến khích hội viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về nguồn vốn, giống, kỹ thuật để nhân rộng những mô hình sản xuất có hiệu quả.

Cùng đó, Hội CCB xã quan tâm, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, tổng dư nợ do hội quản lý đạt trên 24,5 tỷ đồng với 283 hộ vay và không có nợ quá hạn. Nguồn vốn vay được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Ông Hồ Văn Học, hội viên Chi hội CCB thôn Ba Đăng, xã Chi Lăng cho biết: Từ những năm 2000 đến nay, gia đình tôi bắt đầu thu mua nông sản cho bà con trên địa bàn, mang lại doanh thu khoảng 300 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, nhận thấy cây na phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, cho hiệu quả kinh tế cao, năm 2025, được Hội CCB xã tuyên truyền, hướng dẫn, gia đình tôi đã vay 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trồng khoảng 1.000 cây na. Hiện, gia đình đang tập trung chăm sóc, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Hằng năm, Hội CCB xã còn tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật do xã phối hợp tổ chức. Bình quân mỗi năm, hội viên CCB được tham dự từ 2 hoặc 3 lớp tập huấn về trồng rừng, cây ăn quả, chăn nuôi; được tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế hiệu quả trong và ngoài xã để áp dụng vào sản xuất.

Ông Nông Văn Chung, hội viên Chi hội CCB thôn Pha Lác, xã Chi Lăng cho biết: Từ năm 2005, gia đình tôi đã bắt đầu trồng na. Tuy nhiên thời điểm đó, gia đình chưa chú trọng chăm sóc nên hiệu quả kinh tế không cao. Đến năm 2022, qua tham quan một số mô hình trồng na trên địa bàn và tham gia một số lớp tập huấn, tôi đã nắm bắt được kỹ thuật chăm sóc và đầu tư cải tạo vườn na, trồng mới hơn 700 cây. Đến nay, gia đình đã có gần 1.000 gốc na. Trung bình mỗi năm, gia đình thu hoạch được trên 5 tấn quả, mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Với sự đồng hành của Hội CCB xã, đến nay, trên địa bàn xã Chi Lăng đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hội viên CCB sản xuất, kinh doanh giỏi. Cụ thể, toàn xã hiện có 35 mô hình kinh tế do hội viên CCB làm chủ cho thu nhập từ 150 đến trên 450 triệu đồng/năm; trên 70 mô hình kinh tế có thu nhập từ 100 đến 140 triệu đồng/năm. Hiện nay, toàn hội chỉ còn 2 hộ hội viên nghèo, giảm 14 hộ so với năm 2022.

Với những nỗ lực và cố gắng đó, nhiều năm liền, Hội CCB xã Chi Lăng được các cấp, ngành khen thưởng. Tháng 12/2025, Hội được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2022 – 2025.