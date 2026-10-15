Hội Cựu chiến binh Việt Nam 5 tỉnh Bắc Trung bộ giao ban năm 2026

Toàn cảnh Hội nghị giao ban Hội CCB Việt Nam 5 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Trong năm 2026, các tỉnh Hội triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Hội Cựu chiến binh các tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, triển khai thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Ngay từ đầu năm, các tỉnh Hội chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế; triển khai nhiều mô hình sản xuất- kinh doanh có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần gia đình cán bộ, hội viên; đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội và an sinh xã hội của địa phương trên địa bàn các tỉnh.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị..

Năm 2027, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các tỉnh tiếp tục động viên cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước. Khơi dậy trong cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.