Hội Cựu chiến binh tỉnh tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Đinh Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Văn Tuất, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và Hội CCB các xã, phường.

Đồng chí Bùi Văn Tuất, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB, Hội CCB tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm để triển khai các nhiệm vụ công tác Hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được duy trì thường xuyên, gắn với việc học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã đóng góp gần 20.000 ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia hơn 100 cuộc giám sát, phản biện xã hội. Các cấp Hội phối hợp tổ chức trên 2.500 buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng, dân tộc, Quân đội và Hội CCB cho hơn 100.000 lượt người, chủ yếu là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Hoạt động tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần lan tỏa gương điển hình tiên tiến, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên và thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Công tác củng cố tổ chức, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được quan tâm. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Hội CCB tỉnh từng bước được kiện toàn, điều chỉnh phương thức hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức mới. Đến nay, toàn tỉnh có 130 tổ chức Hội cơ sở; số hội viên đến tháng 9/2026 đạt 223.276 hội viên. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã kết nạp trên 25.478 hội viên mới; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt định kỳ tại chi hội đạt 82%.

Cùng với củng cố tổ chức, các cấp Hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Mô hình “Chi hội số” được triển khai tại 129 chi hội, tạo thêm điều kiện để đổi mới công tác quản lý, điều hành, tuyên truyền và kết nối hội viên.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” tiếp tục được gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương. Qua đó, nhiều mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng, duy trì hiệu quả, tập trung vào giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Toàn tỉnh đã phát hiện, nhân rộng 54 mô hình “Dân vận khéo”, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội, các cấp Hội đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vận động hội viên giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Tổng dư nợ ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội CCB tỉnh quản lý đạt 2.404 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 425 doanh nghiệp, 196 hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh, 284 trang trại, 3.246 gia trại do CCB làm chủ, góp phần giải quyết việc làm cho 31.450 lao động là CCB và con em CCB. Tỷ lệ hộ CCB khá, giàu đạt 63,7%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,15%.

Công tác nghĩa tình đồng đội tiếp tục được thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động, huy động nguồn lực xây mới, sửa chữa 278 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 5,94 tỷ đồng; tặng hơn 18.300 suất quà cho gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu, nạn nhân chất độc da cam và hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 2,52 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh ở cơ sở, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong thời gian tới.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội CCB tỉnh Ninh Bình đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh trong giai đoạn mới, đồng chí Phạm Hồng Hương đề nghị Hội CCB tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với đó, cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức Hội, quan tâm phát triển hội viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín và tâm huyết; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác và ứng dụng công nghệ số.

Đồng chí cũng lưu ý các cấp Hội đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng tổ chức Hội thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, MTTQ quan tâm bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với cán bộ Hội cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 05/NQ-CCB.

Dịp này, Hội CCB tỉnh khen thưởng 13 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.