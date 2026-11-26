Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị "Lắng nghe hội viên nói" năm 2026
Sáng 26/11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị “Lắng nghe hội viên nói” năm 2026 tại xã Đình Lập. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội CCB tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các xã: Đình Lập, Kiên Mộc, Thái Bình, Châu Sơn cùng hơn 200 hội viên CCB của các xã.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nêu ý kiến, kiến nghị về việc thực hiện chế độ, chính sách và bảo hiểm y tế đối với hội viên CCB; đề nghị các cấp quan tâm rà soát, bảo đảm quyền lợi và nâng mức hỗ trợ, đãi ngộ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách. Nhiều ý kiến cũng đề xuất tăng cường chăm sóc sức khỏe thường xuyên, định kỳ cho cán bộ, hội viên, giúp phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.
Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đề nghị xem xét mức phụ cấp hỗ trợ đối với chi hội trưởng, phó chi hội trưởng ở các thôn, đáp ứng yêu cầu công việc tại cơ sở.
Một số ý kiến quan tâm đến công tác đào tạo nghề, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các lớp học phù hợp, nâng cao tay nghề và có thêm cơ hội phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Các ý kiến, kiến nghị của hội viên được lãnh đạo Hội CCB tỉnh và lãnh đạo các xã lắng nghe, tiếp thu, trao đổi và giải đáp tại hội nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền được làm rõ; các kiến nghị khác được ghi nhận, tổng hợp để xem xét và chuyển đến cơ quan chức năng.
Đây là lần đầu tiên Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị “Lắng nghe hội viên nói”. Hội nghị là dịp để Hội CCB tỉnh nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của hội viên từ cơ sở; qua đó kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/hoi-cuu-chien-binh-tinh-to-chuc-hoi-nghi-lang-nghe-hoi-vien-noi-nam-2026-5109071.html