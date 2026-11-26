Các đại biểu dự hội nghị

Hội viên cựu chiến binh tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nêu ý kiến, kiến nghị về việc thực hiện chế độ, chính sách và bảo hiểm y tế đối với hội viên CCB; đề nghị các cấp quan tâm rà soát, bảo đảm quyền lợi và nâng mức hỗ trợ, đãi ngộ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách. Nhiều ý kiến cũng đề xuất tăng cường chăm sóc sức khỏe thường xuyên, định kỳ cho cán bộ, hội viên, giúp phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

Đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đề nghị xem xét mức phụ cấp hỗ trợ đối với chi hội trưởng, phó chi hội trưởng ở các thôn, đáp ứng yêu cầu công việc tại cơ sở.

Một số ý kiến quan tâm đến công tác đào tạo nghề, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các lớp học phù hợp, nâng cao tay nghề và có thêm cơ hội phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Hội viên cựu chiến binh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội viên cựu chiến binh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các ý kiến, kiến nghị của hội viên được lãnh đạo Hội CCB tỉnh và lãnh đạo các xã lắng nghe, tiếp thu, trao đổi và giải đáp tại hội nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền được làm rõ; các kiến nghị khác được ghi nhận, tổng hợp để xem xét và chuyển đến cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo xã Đình Lập phát biểu giải đáp một số ý kiến của hội viên cựu chiến binh

Đây là lần đầu tiên Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị “Lắng nghe hội viên nói”. Hội nghị là dịp để Hội CCB tỉnh nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của hội viên từ cơ sở; qua đó kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.