Quang cảnh chương trình gặp mặt.

Trong thời gian 20 ngày (từ 24/11 - 13/12), các đại biểu sẽ được đội ngũ cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của Làng Hữu nghị Việt Nam chăm sóc y tế, điều dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe đại diện Hội CCB tỉnh phổ biến các quy định, nội quy sinh hoạt khi tham gia điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Minh Quyết - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Minh Quyết - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh ghi nhận công lao, sự hy sinh của cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức cho cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, con đẻ của cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học đi điều dưỡng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự tri ân, động viên và chia sẻ khó khăn đối với các nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tặng quà cho đoàn đại biểu đi điều dưỡng.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh mong muốn trong thời gian đi điều dưỡng, các đại biểu chấp hành tốt nội quy, quy định. Thực hiện phương châm vui, khỏe, bảo đảm an toàn về mọi mặt, cùng động viên nhau tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh trao quà cho đoàn đại biểu đi điều dưỡng.

Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã trao quà động viên đoàn đại biểu đi điều dưỡng.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh trao quà cho 42 đại biểu tại chương trình.

Lãnh đạo Làng Hữu nghị Việt Nam trao quà lưu niệm tặng Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai.

Cũng nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trao tặng 42 suất quà cho các đại biểu; Làng Hữu nghị Việt Nam trao quà lưu niệm tặng Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai.