Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và đại diện nhà tài trợ trao hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình.

Tại chương trình, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh trao hỗ trợ cho mỗi hộ 20 triệu đồng. Nguồn kinh phí được huy động từ xã hội hóa và trao bằng hiện vật, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng gia đình.

Hoạt động được triển khai nhằm hưởng ứng Đề án số 02/ĐA-MTTQ-BTT ngày 10/3/2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hỗ trợ sinh kế cho 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, phấn đấu thoát nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030.

Thông qua chương trình, các hộ được hỗ trợ có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của Hội Cựu chiến binh tỉnh, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.