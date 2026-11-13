Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai đối thoại với hội viên xã Bảo Thắng

Tại hội nghị, các hội viên đề nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến chống Mỹ có thời gian phục vụ từ 6 đến 10 năm hoặc dưới 6 năm; cựu chiến binh tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhất là những người tuổi cao, có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Một số hội viên phản ánh vướng mắc khi giải quyết chế độ đối với cựu chiến binh bị thương nhưng thất lạc giấy tờ; việc cấp thẻ cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam còn chậm; việc xét tặng kỷ niệm chương, huân chương, huy chương đối với người có công chưa kịp thời. Các hội viên cũng đề nghị quan tâm chế độ mai táng phí, an dưỡng đối với cựu chiến binh.

Các đại biểu kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi khi khám, chữa bệnh và chuyển tuyến đối với người có công, người từ 65 tuổi trở lên; thực hiện chính sách ưu tiên trong khám, chữa bệnh; quan tâm chế độ phụ cấp, bảo hiểm y tế và xem xét thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp xã.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng, cùng đại diện Sở Nội vụ và Ban Chỉ huy quân sự xã trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị theo lĩnh vực và thẩm quyền. Nội dung giải đáp tập trung vào quy định, điều kiện và thủ tục hưởng chế độ, chính sách. Những vấn đề cần tiếp tục rà soát được tiếp thu để phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí Phạm Văn Huấn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Huấn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm của hội viên. Đồng chí đề nghị bộ phận chuyên môn của Hội Cựu chiến binh tỉnh tổng hợp, phân loại các kiến nghị để phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Hội Cựu chiến binh xã cần tiếp tục nắm bắt nguyện vọng của hội viên, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, tháo gỡ vướng mắc, không để bỏ sót người đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách.