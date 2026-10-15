Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05 về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh

Chiều 15-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 9-1-2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Những năm qua, việc triển khai Nghị quyết số 05 đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên CCB về củng cố tổ chức cơ sở hội. Hệ thống tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hướng về cơ sở; cán bộ, hội viên phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh có 68 tổ chức cơ sở hội, gồm 64 hội CCB xã, phường và 4 hội CCB tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hằng năm, toàn tỉnh kết nạp từ 600 đến 1.000 hội viên mới; hơn 90% tổ chức cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); hơn 95% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hơn 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Quang cảnh hội nghị.

Hơn 5 năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ xóa 168 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, gồm xây mới 125 căn và sửa chữa 43 căn, với tổng kinh phí 14,45 tỷ đồng. Hiện nay, toàn hội có 365 công ty, doanh nghiệp, 7 hợp tác xã, 77 tổ hợp tác và câu lạc bộ, 641 trang trại, gia trại, tạo việc làm ổn định cho 7.021 lao động là CCB, con em CCB và các đối tượng chính sách. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo xuống còn 0,47%, hộ cận nghèo còn 0,44%; nâng tỷ lệ hộ khá, giàu lên 48,9%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 05; phân tích ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.