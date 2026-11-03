Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” cho hội viên
Ngày 3-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Khánh Vĩnh và Công ty Xây lắp 19-5 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao căn nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” cho hội viên A Đát Y Muôi (thôn Hòn Lay, xã Trung Khánh Vĩnh).
Căn nhà cấp 4 có diện tích 45m2, bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung tường cứng, mái cứng), với đầy đủ công năng sử dụng đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của gia đình; kinh phí xây dựng 130 triệu đồng, trong đó Hội CCB tỉnh và Hội CCB xã Trung Khánh Vĩnh vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 75 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.
Tại buổi bàn giao nhà, các đơn vị, cá nhân đã tặng nhiều vật dụng, thiết bị sinh hoạt cho gia đình CCB A Đát Y Muôi.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/tin-tuc-dia-phuong/202611/hoi-cuu-chien-binh-tinh-khanh-hoa-to-chuc-ban-giao-nha-nghia-tinh-cuu-chien-binh-cho-hoi-vien-9f738eb/