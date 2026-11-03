Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” cho hội viên

Nhằm bảo đảm chỗ ở cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, Hà Nội đang đề xuất cơ chế riêng để một số trường hợp được mua, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm. Chính sách hướng tới những hộ đủ điều kiện tái định cư nhưng không có nhu cầu nhận nhà tái định cư, hoặc gặp khó khăn về nhà ở.