Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Đại tá Lê Đình Đàn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

Báo cáo trình bày tại hội nghị cho thấy, qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, các cấp Hội CCB trong tỉnh Khánh Hòa đã chủ động quán triệt, củng cố tổ chức và đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đáng chú ý, trong giai đoạn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các cấp Hội trong tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh về cán bộ và cơ sở vật chất, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 95% hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ngày càng phát triển sâu rộng; nhiều mô hình kinh tế do CCB làm chủ đạt hiệu quả cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá và giàu. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở được các cấp Hội triển khai đi vào nền nếp, đạt chất lượng cao.

Đại tá Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa trình bày báo cáo tổng kết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và làm rõ kết quả 6 năm thực hiện nghị quyết; chia sẻ kinh nghiệm giúp nhau làm kinh tế, giáo dục truyền thống và giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội cũng như tập trung tháo gỡ khó khăn, ổn định bộ máy để bảo đảm hoạt động Hội thông suốt sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Đình Đàn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB thời gian qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Hội CCB tỉnh đề nghị các cấp Hội tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, hội viên. Đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, gắn hoạt động Hội với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Lê Đình Đàn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa phát biểu kết luận hội nghị.

Đặc biệt, chú trọng nâng cao trình độ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, nhất là Chi hội trưởng; đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.