Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

Các hội viên cựu chiến binh nghèo xã Tràng Xá được nhận kinh phí hỗ trợ.

Theo đó, 4 hộ là hội viên cựu chiến binh thuộc diện nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Nguồn kinh phí hỗ trợ tạo điều kiện để các gia đình có thêm vốn đầu tư, từng bước ổn định sản xuất và cải thiện thu nhập.

Hiện nay, xã Tràng Xá còn gần 15% số hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo. Vì vậy, sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức hội, đoàn thể, trong đó có Hội Cựu chiến binh tỉnh mang ý nghĩa thiết thực, giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn lực để phát triển kinh tế gia đình.

Thông qua hỗ trợ sinh kế, Hội Cựu chiến binh tỉnh không chỉ tiếp thêm nguồn vốn mà còn tạo động lực để các gia đình chủ động lao động, sản xuất, phát huy nội lực vươn lên. Đây cũng là giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống hội viên, củng cố tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.