Hội Cựu chiến binh tỉnh dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó

Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn kính cẩn dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Trước anh linh của Người, Hội CCB tỉnh nguyện phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò, vị trí là nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Đoàn công tác tham quan mô hình của hội viên làm kinh tế giỏi, tiêu biểu tại xã Trường Hà.

Tiếp đó, đoàn công tác tham quan, tìm hiểu mô hình nuôi cá tầm và trồng dưa lưới trong nhà màng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm của CCB Ngụy Văn Thành tại xóm Pác Bó, xã Trường Hà; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao đời sống hội viên CCB, phát huy vai trò của CCB trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.