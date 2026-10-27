Hội Cựu chiến binh tỉnh bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho báo cáo viên cơ sở

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm bồi dưỡng nhận thức chính trị, nghiệp vụ tuyên truyền và kỹ năng hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên; trang bị phương pháp tuyên truyền, công tác tư tưởng, nắm bắt và phản ánh kịp thời dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên.

Qua đó, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội CCB các cấp.