Gia đình bà Đặng Hằng Nga thuộc diện hộ nghèo, yếu thế. Là con gái của hội viên CCB quá cố Đặng Ngọc Đồng, bà Nga hiện làm lao động tự do với thu nhập bấp bênh, một mình gánh vác gia đình gồm con gái 8 tuổi mắc chứng tăng động và người mẹ già 70 tuổi bị tiểu đường nặng, từng phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Dù cuộc sống chật vật, từ năm 2018 đến nay, bà vẫn nhiệt tình đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội CCB quản lý. Nhiều năm qua, ba bà cháu phải sống trong căn nhà tạm vách tôn rộng khoảng 60m2 đã xuống cấp nghiêm trọng, thiếu kiên cố và luôn đối mặt nguy cơ mất an toàn mỗi mùa mưa bão.

Lãnh đạo phường Nam Nha Trang thực hiện nghi thức khởi công xây nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh”.

Trước hoàn cảnh đó, Hội CCB phường Nam Nha Trang đã báo cáo cấp ủy, chính quyền và phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Tính đến ngày 17-11-2026, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 164 triệu đồng, gồm 144 triệu đồng tiền mặt và 20 triệu đồng tiền công xây dựng do doanh nhân, CCB Trần Quang Phước tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hữu Văn, Chủ tịch Hội CCB phường Nam Nha Trang nhấn mạnh: “Việc khởi công căn nhà 'Nghĩa tình Cựu chiến binh' vào đúng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Đây là dịp khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội keo sơn; không chỉ hỗ trợ vật chất giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh mà còn minh chứng sinh động cho tình cảm quân dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.

Lãnh đạo Phường Nam Nha Trang trao biểu trưng số tiền 50 triệu đồng tặng gia đình bà Đặng Hằng Nga.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh phường Nam Nha Trang trao biểu trưng số tiền 164 triệu đồng tặng gia đình.

Tại buổi lễ, bà Đặng Hằng Nga xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hội CCB phường Nam Nha Trang, Tổ dân phố Phước Sơn cùng các đơn vị, nhà hảo tâm và bà con lối xóm đã quan tâm, hỗ trợ gia đình. Bà chia sẻ, ngôi nhà mới không chỉ là món quà vật chất quý báu giúp mẹ già và các con có nơi ở ổn định, vơi bớt khó khăn mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Căn nhà mới được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4 trên phần đất của gia đình với diện tích 70m², kết cấu móng đá chẻ, tường gạch, mái tôn và trần nhựa. Tại lễ khởi công, Hội CCB phường Nam Nha Trang đã trao trước cho gia đình 74 triệu đồng; số tiền 70 triệu đồng còn lại sẽ được trao khi công trình hoàn thành phần xây thô, cùng phần kinh phí hỗ trợ sắm sửa vật dụng sinh hoạt thiết yếu vào dịp bàn giao nhà. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2027.

Việc trao tặng ngôi nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh" không chỉ giúp gia đình bà Đặng Hằng Nga sớm ổn định cuộc sống và an cư lạc nghiệp, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của tổ chức Hội cùng các nhà hảo tâm, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.