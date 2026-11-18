Hội Cựu chiến binh phường Nam Nha Trang khởi công xây tặng nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh”
Ngày 18-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang tổ chức lễ khởi công xây tặng nhà “Nghĩa tình CCB” cho gia đình bà Đặng Hằng Nga (Tổ dân phố Phước Sơn, phường Nam Nha Trang).
Công trình có diện tích 70m², kết cấu tường gạch, mái tôn, trần nhựa; tổng kinh phí xây dựng 320 triệu đồng. Trong đó, Hội CCB phường vận động các nguồn hỗ trợ 164 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành và bàn giao cho gia đình vào tháng 1-2027.
Bà Đặng Hằng Nga là con đẻ của hội viên CCB Đặng Ngọc Đồng (nguyên Chi hội trưởng CCB Tổ dân phố Phước Sơn, mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời). Gia đình bà Nga có hoàn cảnh rất khó khăn, bà là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ và người mẹ bị bệnh; bản thân bà không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh. Nơi ở hiện tại của gia đình bà là căn nhà tạm được dựng bằng tôn, không bảo đảm an toàn.
Được xây tặng căn nhà mới không chỉ giúp gia đình bà Nga có nơi ở kiên cố, khang trang mà còn là nguồn động viên để gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202611/hoi-cuu-chien-binh-phuong-nam-nha-trang-khoi-cong-xay-tang-nha-nghia-tinh-cuu-chien-binh-68d4fba/