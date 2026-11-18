Ngày 18-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang tổ chức lễ khởi công xây tặng nhà “Nghĩa tình CCB” cho gia đình bà Đặng Hằng Nga (Tổ dân phố Phước Sơn, phường Nam Nha Trang).

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà.

Công trình có diện tích 70m², kết cấu tường gạch, mái tôn, trần nhựa; tổng kinh phí xây dựng 320 triệu đồng. Trong đó, Hội CCB phường vận động các nguồn hỗ trợ 164 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành và bàn giao cho gia đình vào tháng 1-2027.

Lãnh đạo phường Nam Nha Trang trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho gia đình bà Nga.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh phường trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho gia đình.

Đại diện Tổ dân phố Phước Sơn trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho gia đình.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho gia đình.

Đại diện doanh nghiệp trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho gia đình.

Đại diện doanh nghiệp trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho gia đình.

Đại diện doanh nghiệp trao bảng tượng trưng số tiền và vật tư hỗ trợ cho gia đình.

Bà Đặng Hằng Nga là con đẻ của hội viên CCB Đặng Ngọc Đồng (nguyên Chi hội trưởng CCB Tổ dân phố Phước Sơn, mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời). Gia đình bà Nga có hoàn cảnh rất khó khăn, bà là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ và người mẹ bị bệnh; bản thân bà không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh. Nơi ở hiện tại của gia đình bà là căn nhà tạm được dựng bằng tôn, không bảo đảm an toàn.

Mạnh thường quân trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho gia đình bà Nga.

Được xây tặng căn nhà mới không chỉ giúp gia đình bà Nga có nơi ở kiên cố, khang trang mà còn là nguồn động viên để gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.