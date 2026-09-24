Hội Cựu chiến binh Petrovietnam tập huấn triển khai nghị quyết, điều lệ hội

Sáng 24/9, tại TP. Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội nghị tập huấn quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết, Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hội nghị có sự tham dự của các cán bộ lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, các Hội trực thuộc Hội Cựu chiến binh Tập đoàn và Hội Cựu chiến binh Khối 487.

Hội Cựu chiến binh Petrovietnam tổ chức Hội nghị tập huấn quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết, Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Petrovietnam cho biết, chương trình tập huấn nhằm tập trung trao đổi, quán triệt sâu sắc các nội dung cốt lõi liên quan đến Nghị quyết Đại hội, Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đồng thời, hội nghị cũng phổ biến các nhiệm vụ về công tác chuyển đổi số, một trong hai khâu đột phá trọng tâm, có ý nghĩa then chốt đối với các hoạt động của Hội trong giai đoạn hiện nay.

Ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Petrovietnam phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo ông Phạm Quang Dũng, để các chương trình đi vào thực chất, toàn thể cán bộ, hội viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm vững và nắm chắc Nghị quyết, từ đó căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả. Hội Cựu chiến binh Tập đoàn sẽ tiếp tục chủ động phối hợp, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ từ Đảng ủy và lãnh đạo các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hội viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Tại hội nghị, các chuyên gia, diễn giả đã thông tin đến các đại biểu 4 nội dung trọng tâm, gồm: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 – 2031; Điều lệ Hội sửa đổi và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội khóa VIII; công tác chuyển đổi số và an ninh mạng trong hoạt động của Hội Cựu chiến binh; chương trình hành động của Hội Cựu chiến binh Petrovietnam thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã dành thời gian trao đổi, thảo luận giải đáp các thắc mắc chuyên môn, giúp đội ngũ cán bộ Hội các cấp cập nhật kiến thức, thống nhất nhận thức và phương pháp triển khai nhiệm vụ.

Từ các nội dung tại Hội nghị tập huấn, các cấp hội thuộc Hội Cựu chiến binh Petrovietnam sẽ xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp tại từng đơn vị, tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và sáng tạo để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.