Hội Cựu chiến binh Petrovietnam phát huy sáng kiến, giữ lửa năng lượng

Chiều 23/9, tại TP. Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của hội 9 tháng đầu năm, cập nhật và xác định các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) Hội Cựu chiến binh Petrovietnam sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2026

Nhiều sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp hơn 30 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2026, Hội Cựu chiến binh Petrovietnam và các cấp trực thuộc đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và lan tỏa mạnh mẽ Văn hóa Petrovietnam trong mọi mặt hoạt động.

Nổi bật, trong phong trào thi đua lao động sáng tạo chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam, toàn hội đã đăng ký 80 ý tưởng, sáng kiến; trong đó có 33 cán bộ, hội viên sở hữu các sáng chế, cải tiến kỹ thuật được công nhận và ứng dụng thực tế, làm lợi cho doanh nghiệp trên 30 tỷ đồng. Tiêu biểu như Hội CCB PVFCCo với 3 sáng kiến áp dụng tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ làm lợi gần 20 tỷ đồng; Hội CCB Vietsovpetro đóng góp 11 sáng kiến; Hội CCB PVEP nổi bật với đề tài ứng dụng AI tại Lô 05-1(a) giúp tối ưu quỹ đạo giếng khoan, duy trì sản lượng 19.500 thùng/ngày; Hội CCB PVD có 6 sáng kiến làm lợi hơn 5 tỷ đồng, cùng nhiều ý tưởng giá trị từ các hội CCB PVGas, PVCFC, BSR, PVOIL và Petrocons.

Trong công tác an sinh xã hội, hội đã thăm, tặng quà tết cho các gia đình chính sách là cựu chiến binh tập đoàn với tổng số tiền 650 triệu đồng; tặng quà cho các trung tâm, thương binh và người có công ngoài tập đoàn 500 triệu đồng. Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, hội phối hợp với đơn vị của tập đoàn tổ chức thăm, tặng quà các thương bệnh binh, người có công, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo, thăm hỏi quân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Petrovietnam phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Petrovietnam cho biết, trong quý IV/2026 và thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Petrovietnam sẽ tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, nâng cao công tác chính trị tư tưởng và quán triệt nghị quyết. Toàn hội tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, cùng các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị liên quan trực tiếp đến Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/07/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; cùng các nghị quyết về phát triển doanh nghiệp nhà nước, văn hóa và an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ứng dụng trực tuyến để đảm bảo 100% hội viên, kể cả lực lượng trên các giàn khoan, đều được tham gia.

Thứ hai, đẩy mạnh phong trào thi đua và hoạt động truyền thống. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tháo gỡ điểm nghẽn trong chuyển đổi số nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực triển khai Chiến lược văn hóa - quản trị thương hiệu Petrovietnam.

Thứ ba, tăng cường phối hợp và xây dựng tổ chức. Hội sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn và Hội Cựu chiến binh các địa phương để tối ưu hóa nguồn lực. Về xây dựng tổ chức, tập trung triển khai Điều lệ mới, rà soát và phát triển hội viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; chuẩn bị chu đáo cho đợt tập huấn chuyên môn và làm việc với đoàn kiểm tra của Trung ương Hội về tổng kết Nghị quyết số 05/NQ-CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

3 tập thể và 3 cá nhân thuộc Hội Cựu chiến binh Petrovietnam nhận Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam

3 tập thể và 4 cá nhân thuộc Hội Cựu chiến binh Petrovietnam nhận Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2021 - 2026

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11), hội sẽ tập trung triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Petrovietnam. Trong đó, bám sát, chỉ đạo các hội trực thuộc tổ chức hội thảo, tọa đàm: “Vai trò, trách nhiệm của Cựu chiến binh Petrovietnam trong thời kỳ chuyển đổi số, đổi mới khoa học công nghệ gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo”; chủ trì, phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức tọa đàm: “Cựu chiến binh Petrovietnam hành trình giữ lửa di sản, kiến tạo năng lượng Quốc gia”.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Petrovietnam cũng mong muốn các hội viên trong hội sẽ cùng cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Tập đoàn Petrovietnam.

Dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân thuộc Hội Cựu chiến binh Petrovietnam có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam; trao Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân thuộc Hội Cựu chiến binh Petrovietnam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2021 - 2026.