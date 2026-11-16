Hội Cựu chiến binh Đồng Tháp hướng mạnh hoạt động về cơ sở

Năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Nổi bật, các cấp Hội đã đóng góp hơn 1.500 ý kiến tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục được duy trì hiệu quả. Trong năm, Hội vận động xây dựng 229 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí trên 15,3 tỷ đồng; sửa chữa 85 căn nhà, trị giá hơn 2,65 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm; các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng được phối hợp thực hiện, góp phần phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 113 Hội cơ sở với 39.181 hội viên. Việc kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số từng bước được triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Hùng Mãnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, hội viên trong năm qua; đồng thời, đề nghị các cấp Hội thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nhất là chất lượng sinh hoạt Hội chưa đồng đều, công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận có nơi chưa kịp thời, việc tập hợp cựu quân nhân và chuyển đổi số còn hạn chế.

Năm 2027, Hội CCB tỉnh xác định tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Trong đó, tập trung chăm lo đời sống hội viên, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững quốc phòng - an ninh và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hội phấn đấu giảm ít nhất 25% số hộ CCB nghèo, cận nghèo; nâng tỷ lệ hộ CCB khá, giàu lên trên 85%; mỗi Hội cơ sở giới thiệu việc làm ổn định cho ít nhất 10 CCB, cựu quân nhân và con em CCB, cựu quân nhân. Đồng thời, phấn đấu 100% tổ chức Hội các cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động.