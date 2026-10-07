Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng vận động xây mới, sửa chữa 144 nhà cho hội viên khó khăn

Đại tá Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Từ năm 2020 đến 2026, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố luôn xác định xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu.

Nhờ đó, tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên kiên định lập trường, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và tham gia giải quyết các “điểm nóng”, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Toàn Thành hội hiện có 21.135 hội viên là đảng viên (chiếm 36,74% tổng số hội viên), trong đó khối xã, phường có 20.929 người và khối 487 có 206 người.

Hằng năm, toàn hội có trên 98% “Hội viên gương mẫu” và trên 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Các cấp hội không có tổ chức yếu kém, luôn tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Trên lĩnh vực kinh tế, hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng.

Tính đến ngày 31/8/2026, tổng dư nợ ủy thác qua hội đạt hơn 2.793 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức rất thấp (0,04%). Từ các nguồn lực, hội vận động xây mới, sửa chữa 144 nhà cho hội viên khó khăn với tổng kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên tự nguyện hiến 1.174m² đất, tháo dỡ 850m tường rào, đóng góp hơn 800 triệu đồng và 350 ngày công.

Các cấp hội xây dựng thành công 110 đoạn đường “An toàn, văn minh, xanh, sạch, đẹp” dài 57,8km và 22 tuyến đường “An toàn, văn minh” dài 13,2km. Hưởng ứng chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh”, hội trồng gần 300.000 cây xanh và lắp đặt hàng trăm pa-nô, bảng tin, tuyến đường cờ Tổ quốc.

Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở hội trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Đồng thời, quan tâm chăm lo hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động nguồn lực sửa chữa nhà ở và tặng quà nhân các dịp lễ, tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).