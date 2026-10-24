Hội Cựu chiến binh Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM tri ân các Anh hùng Đoàn tàu Không số

Ngày 23/10, Hội Cựu chiến binh Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM tham dự Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các đồng chí Trần Nhợ, Nguyễn Tương, Nguyễn Ngọc Lương; đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân (23/10/1961 - 23/10/2026).

Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các đồng chí Trần Nhợ, Nguyễn Tương, Nguyễn Ngọc Lương; đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân (23/10/1961 - 23/10/2026)

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và cựu chiến binh Hải quân.

Về phía PETROVIETNAM, tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh PETROVIETNAM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM, cùng các hội viên Hội Cựu chiến binh Bộ máy QL&ĐH Tập đoàn.

Lễ kỷ niệm là dịp tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 23/10/1961, Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân ngày nay, được thành lập, đảm nhận nhiệm vụ mở tuyến vận tải quân sự chiến lược trên biển, chi viện vũ khí, hàng hóa và cán bộ, chiến sĩ cho chiến trường miền Nam. Từ đây, Đường Hồ Chí Minh trên biển ra đời, trở thành tuyến vận tải đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tàu của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân huấn luyện trên biển

Trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, trước sự truy lùng, phong tỏa gắt gao của đối phương, những cán bộ, chiến sĩ trên các con tàu không số đã thể hiện lòng dũng cảm, trí thông minh, tinh thần sáng tạo và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Vượt qua muôn vàn hiểm nguy, những chuyến tàu đã vận chuyển vũ khí, trang bị và lực lượng chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên những chiến công có ý nghĩa chiến lược, viết nên bản hùng ca về lòng quả cảm và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Việc truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ba đồng chí Trần Nhợ, Nguyễn Tương và Nguyễn Ngọc Lương tại buổi lễ là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho những đóng góp đặc biệt xuất sắc của các cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay tri ân sâu sắc những người đã cống hiến tuổi trẻ, trí tuệ và xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc.

Chính ủy Quân chủng Hải quân Nguyễn An Phong trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đến thân nhân các liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích, đóng góp của đơn vị trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chính ủy Quân chủng Hải quân Nguyễn An Phong trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, truyền thống của Đoàn 759 - Đoàn 125 - Lữ đoàn 125 tiếp tục được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ kế thừa, phát huy. Bằng việc nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ khí tài công nghệ cao và thắt chặt khả năng sẵn sàng chiến đấu, đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trọng trách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của đất nước.

Hoạt động tri ân lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi PETROVIETNAM và lực lượng Hải quân có mối quan hệ phối hợp, gắn bó trong nhiều năm qua. Cùng hiện diện và thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển của Tổ quốc, hai đơn vị đã phát huy vai trò, thế mạnh của mình trong việc kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển.

Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM dâng hương tại các điểm tưởng niệm ở cảng Lữ đoàn 125

Trong quá trình triển khai các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi, PETROVIETNAM thường xuyên phối hợp với lực lượng Hải quân và các lực lượng chức năng trong bảo đảm an ninh, an toàn cho các công trình dầu khí. Các hoạt động phối hợp trong khảo sát, triển khai dự án, bảo vệ giàn khoan, cụm mỏ và hệ thống đường ống không chỉ góp phần duy trì hoạt động sản xuất, cung ứng năng lượng mà còn khẳng định sự hiện diện kinh tế của Việt Nam trên các vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, PETROVIETNAM còn tích cực triển khai các hoạt động hướng về biển đảo, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Tập đoàn cùng các tổ chức đoàn thể đã tổ chức, tham gia nhiều chuyến công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đơn vị Hải quân; đồng thời đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ ngư dân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương ven biển.

PETROVIETNAM tích cực triển khai các hoạt động hướng về biển đảo, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió

Đặc biệt, thông qua các hoạt động của Hội Cựu chiến binh PETROVIETNAM và Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa, tinh thần nghĩa tình biển đảo tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực như thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Hải quân, hỗ trợ con em ngư dân và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống. Những chương trình này không chỉ góp phần động viên lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biển đảo mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và nét đẹp văn hóa “Nghĩa tình” của người lao động PETROVIETNAM.

Việc tham dự lễ kỷ niệm của Hội Cựu chiến binh Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM tiếp tục khẳng định tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân đối với những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM trao quà tặng Lữ đoàn 125 Hải quân nhân dịp 65 năm ngày truyền thống đơn vị

Từ những chuyến tàu không số năm xưa đến những công trình dầu khí ngoài khơi hôm nay, tinh thần kiên cường, ý chí vượt khó và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục được kế thừa, phát huy. Đó cũng là nguồn động lực để các thế hệ cán bộ, người lao động PETROVIETNAM không ngừng nỗ lực, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế biển, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đồng hành cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.