Hội cựu CAND TPHCM đề ra nhiều chương trình thiết thực cho quý 4/2026

Thiếu tướng Đào Công Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Công an TP.HCM chủ trì hội nghị, đã phát biểu khai mạc báo cáo trước hội nghị về kết quả Đại hội Hội Cựu Công an Trung ương, trong đó Hội Cựu Công an TP.HCM có hai đồng chí được trúng cử vào Ban Thường vụ Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam gồm Thiếu tướng Đào Công Danh, Chủ tịch Hội Cựu CAND thành phố và Thiếu tướng Trương Giang Long, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu CAND thành phố. Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đã bầu đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Hội đọc thông qua báo cáo tình hình hoạt động hội quý 3 và tháng 10, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 tập trung triển khai thực hiện những hoạt động sau:

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Đề án thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất là nhiệm vụ: Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và giữ gìn phát huy bản chất “Người Công an cách mệnh”.

Quang cảnh hội nghị

Nắm tình hình, đôn đốc các phường, xã tiếp tục thực hiện việc thành lập hội, phấn đấu đến cuối năm 2026 cơ bản các phường xã đã tổ chức xong đại hội. Hướng dẫn các phường, xã đã tổ chức Đại hội thành lập Hội hoàn thành các thể chế cần thiết để ổn định đi vào hoạt động. Các phường xã phấn đấu ký kết xong chương trình, kế hoạch phối hợp của Hội Cựu CAND cấp Xã với Hội Cựu Chiến binh và với Công an cấp Xã. Lên kế hoạch tổng kết hoạt động năm 2026 của Hội Cựu CAND Thành phố kết hợp với việc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-BCA ngày 11/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường quản lý, định hướng hoạt động đối với Hội Cựu Công an nhân dân các cấp và cán bộ Công an hưu trí”.

Thực hiện Cơ chế phối hợp hoạt động Kế hoạch số 66/KH-CATP-HCCANDTP của CATP và Hội Cựu CAND Thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bản Thành phố.

Triển khai kế hoạch thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương phát động. Tiếp tục triển khai Chương trình “Trồng cây Đại đoàn kết ” theo chỉ tiêu được phân bổ. Tổng hợp kết quả các cấp Hội Thành phố vận động hội viên tham gia ủng hộ Quĩ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Quĩ “Vì người nghèo”.

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 07/CtrPH-BCA-MTTW ngày 17/10/2023 giữa Bộ CA với Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” trên địa bàn TP. HCM. Tổ chức sơ kết hoạt động các Cụm thi đua theo Công văn số 123/HCCNDTP-CTPT ngày 27/8/2026 của Thường trực Hội. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 163/KH-TTH ngày 11/8/2026 về thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031

Hội Cựu CAND Thành phố hướng dẫn các tổ bình xét thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân năm 2026. Hoàn thành và sơ kết việc cấp phát thẻ hội viên năm 2026. Tổ chức trao tặng quà cho học sinh là con cháu hội viên (vượt khó trong học tập) từ nguồn do Báo Pháp luật Việt Nam hỗ trợ. Triển khai việc thành lập, tổ chức ra mắt và đưa “Câu lạc bộ doanh nghiệp của Hội Cựu CAND TP.HCM” đi vào hoạt động. Sơ kết việc thực hiện việc kiểm tra, giam sát tại 6 Hội Phường, Xã theo Chương trình số 54/CTr-BTV (BKTr) của Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Thành phố.

Tại hội nghị, Các Ban chuyên môn Công an Thành phố Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công an thành phố đến hội nghị, qua đó ghi nhận những đóng góp của Hội Cựu Công an thành phố trong hoạt động hội gắn liền với phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời sẽ tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo Hội Cựu Công an thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra trong phối hợp thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Tại hội nghị, các thành viên cũng đã thống nhất lựa chọn hai tập thể gồm Hội Cựu Công an TP.HCM, Hội Cựu Công an phường Vũng Tàu. Hai cá nhân gồm Thiếu tướng Đào Công Danh, Ủy viên Ban thường vụ Hội Cựu Công an Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Công an TP.HCM, Đại tá Phan Hồng Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu Công an thành phố, Chủ tịch Hội Cựu Công an phường Bình Quới đề xuất Trung ương Hội chọn điển hình “Tuổi cao gương sáng”. Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ đã phát động các thành viên ủng hộ quỹ vì người nghèo do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động, các thành viên đã đóng góp với số tiền hơn 8,5 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội TP tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đào Công Danh trúng cử Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết thúc Hội nghị, Thiếu tướng Đào Công Danh cảm ơn Ban Giám đốc Công an thành phố đã ghi nhận và biểu dương những việc làm thiết thực của Hội Cựu Công an thành phố, coi đây là động lực để Hội tiếp tục phát huy, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể hội viên Hội Cựu Công an thành phố, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, xứng đáng là lực lượng được đảng và nhà nước tin cậy.

Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Hội Cựu Công an thành phố đọc thông qua phương hướng hoạt động Hội quý 4 năm 2026.