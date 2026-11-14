Hội Cựu CAND TP Huế phục dựng 3 hầm bí mật trong kháng chiến chống Mỹ

Ngày 14/11, tại phường Thanh Thủy, Hội Cựu CAND TP Huế tổ chức khánh thành, phục dựng 3 hầm bí mật trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Huế; đông đảo hội viên Hội Cựu CAND TP Huế, các nhân chứng lịch sử và đại diện các gia đình ở phường Thanh Thủy có hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, Chủ tịch Hội Cựu CAND TP Huế; Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế và các hội viên Hội Cựu CAND TP Huế thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, phục dựng 3 hầm bí mật.

Phường Thanh Thủy, TP Huế là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước, vùng đất nơi đây có 1.300 liệt sĩ, 150 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 14 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Một trong 3 hầm bí mật được người dân ở phường Thanh Thủy, TP Huế sử dụng nuôi giấu cán bộ cách mạng trong những năm tháng kháng chiến được phục dựng.

Đặc biệt nơi đây có hàng nghìn người dân đã bám ruộng đồng, bám đất để vừa sản xuất, vừa nuôi dưỡng, che giấu cán bộ cách mạng. Trong điều kiện quân địch liên tục càn quét, lùng sục, đàn áp, bắt bớ, tra khảo nhưng với tấm lòng son sắt luôn hướng về cách mạng và Bác Hồ, người dân ở địa bàn Thủy Thanh, Thủy Phương cũ (nay là phường Thanh Thủy, TP Huế) vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng, không ngại gian khổ, hy sinh và luôn tìm mọi cách để che chở, nuôi dưỡng cán bộ cách mạng. Đặc biệt, có nhiều người dân đã đào hầm bí mật để che giấu cán bộ cách mạng.

Với mong muốn phục dựng lại những căn hầm bí mật này, những năm qua, cùng với những việc làm có ích, Hội Cựu CAND TP Huế và Hội Trường Sơn phường Thanh Thủy đã tổ chức rà soát, qua đó thống kê được tại địa bàn phường Thanh Thủy có 192 hầm bí mật. Trong đó địa bàn xã Thủy Thanh cũ có 134 hầm, địa bàn phường Thủy Phương cũ có 58 hầm. Đây là những hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng được người dân địa phương đào và xây dựng dưới nhiều dạng khác nhau ngay trong nhà, vườn nhà, đình, chùa, miếu… Đến nay, có nhiều hầm còn rất kiên cố, có giá trị lịch sử.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế và Bà Hồ Vũ Ngọc Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Thủy trao quà tri ân các nhân chứng lịch sử.

Với mong muốn phát huy giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và phát triển du lịch địa phương, Hội Cựu CAND TP Huế đã trích quỹ nghĩa tình để phục dựng 3 hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng tại nhà các hộ Nguyễn Đình Thêm, Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Đình Lực (phường Thanh Thủy).

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu CAND TP Huế, Hội trưởng Hội Trường Sơn phường Thanh Thủy cho biết, việc phục dựng 3 hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng ở phường Thanh Thủy có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ CBCS và đồng bào đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

“Trong thời gian tới mong chính quyền địa phương quan tâm phối hợp bảo quản, bảo vệ các hầm bí mật để phục vụ du lịch. Đồng thời Hội Cựu CAND TP Huế sẽ tiếp tục chọn thêm một số hầm bí mật để phục dựng nhằm xây dựng hệ thống hầm bí mật tại phường Thanh Thủy và xây dựng hồ sơ di tích lịch sử cấp thành phố”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn bày tỏ.

Dịp này, Công an TP Huế, Hội Cựu CAND TP Huế và phường Thanh Thủy đã trao nhiều suất quà tri ân các nhân chứng lịch sử và gia đình có công che chở, nuôi giấu, bảo vệ cán bộ cách mạng.

Bà Hồ Vũ Ngọc Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Thủy, TP Huế cho biết, đến nay tại địa phương đã có 10 hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng được phục dựng, ngoài ra còn có 1 hầm còn nguyên trạng tại khu vực Thủy Thanh.

Chính quyền địa phương và các đơn vị đã làm sa bàn, tạo mã QR số hóa thông tin các điểm hầm này để trở thành điểm đến ôn lại truyền thống cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước cho thanh, thiếu niên, học sinh và là điểm tham quan cho du khách gần xa.