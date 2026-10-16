Hội Cựu CAND tỉnh và Hội CCB tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026 - 2031

Quang cảnh lễ ký kết.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phạm Hồng Hải - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Dương Tuấn Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh. Đồng chủ trì buổi lễ có Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Lào Cai và Đại tá Nguyễn Minh Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và đại diện Hội Cựu Công an nhân dân, Hội Cựu chiến binh các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026 - 2031.

Việc ký kết Quy chế phối hợp được thực hiện trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, nhằm cụ thể hóa nội dung phối hợp của hai hội ở cấp Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng dự thảo, thông qua nội dung Quy chế phối hợp giữa Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu, định hướng những nội dung phối hợp trọng tâm trong thời gian tới. Trên cơ sở thống nhất các nội dung, đại diện lãnh đạo hai hội đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2031 và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thông qua chương trình phối hợp, hai hội tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân và Bộ đội Cụ Hồ; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Lễ ký kết là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai tăng cường phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm của hội viên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong giai đoạn 2026 - 2031.