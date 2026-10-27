Hỏi chuyện người dân, nơi dự kiến sáp nhập về Hà Nội

Video: Ông Nguyễn Trọng Lê, Bí thư Chi bộ xóm Mom nói về việc điều chuyển phần lớn diện tích của xóm về Hà Nội.

Đa số người dân đồng thuận

Từ Nhà văn hóa xóm Mom, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, phóng tầm mắt về phía xa khoảng 5 km là núi Ba Vì xanh thẳm. Cách xóm Mom khoảng 1 km về phía đó là thôn Sơn Lý, xã Ba Vì, TP Hà Nội. Cả xóm Mom và thôn Sơn Lý đều nằm bên bờ tả sông Đà. Khoảng cách địa lý gần gũi cùng những nét tương đồng về văn hóa, phong tục đã tạo nên sự gắn bó, thân thuộc giữa hai vùng quê.

Theo phương án dự kiến, một phần địa bàn xóm Mom sẽ được điều chỉnh về xã Ba Vì, TP Hà Nội. Cụ thể, xóm Mom hiện có 7 khu dân cư, trong đó 5 khu nằm trong phạm vi dự kiến điều chỉnh về Hà Nội, 2 khu còn lại không thuộc diện điều chỉnh trong đợt này.

Sau gần một tuần lấy ý kiến nhân dân, câu chuyện về tương lai quê hương vẫn râm ran trong những cuộc trò chuyện nơi xóm nhỏ. Người dân kỳ vọng việc điều chỉnh địa giới hành chính sẽ mở ra cơ hội phát triển mới, với hạ tầng giao thông thuận lợi hơn, việc làm được tạo ra ngay tại địa phương, điều kiện học tập và các dịch vụ công ngày càng tốt hơn.

Toàn cảnh thôn Mom.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, bà con mong muốn những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và phát huy, để quê hương đổi thay nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Ông Nguyễn Trọng Lê, Bí thư Chi bộ xóm Mom cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND xã Thịnh Minh, lãnh đạo thôn đã gửi giấy mời đến các hộ dân và tổ chức họp vào ngày 23/10. Theo ông, 100% chủ hộ tham gia cuộc họp. Nhiều người bày tỏ mong muốn chủ trương sớm được triển khai.

“Để bà con hiểu rõ hơn về chủ trương, chúng tôi phổ biến những thông tin liên quan đến phương án điều chỉnh địa giới hành chính, đồng thời giải đáp các nội dung mà người dân quan tâm”, ông Lê cho biết.

Theo kết quả được ông Truyền thông tin, trong tổng số 163 hộ tham gia bỏ phiếu, có 159 hộ đồng ý với phương án điều chỉnh về Hà Nội, đạt gần 98%.

Xóm Mom nằm bên dòng sông Đà.

Bà Nguyễn Thị Hương Dung, 52 tuổi, người dân xóm Mom cho biết, từ khi nghe thông tin dự kiến điều chỉnh địa giới về Hà Nội, bà con rất phấn khởi. Người dân mong muốn sự thay đổi về địa giới hành chính sẽ mở ra cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Người dân chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sẽ quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường. Đặc biệt, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…”, bà Dung chia sẻ.

Mong đường sá thuận tiện, con trẻ đến trường gần hơn

Ở xóm Mom, đời sống kinh tế của người dân hiện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, canh tác ruộng đồng. Các ngành nghề phụ còn hạn chế, việc làm tại chỗ chưa nhiều. Phần lớn thanh niên phải đi làm công nhân tại các khu công nghiệp cách nhà khoảng 15-20km. Những chuyến đi về mỗi ngày trở thành nhịp sống quen thuộc của nhiều gia đình.

Bởi vậy, khi địa phương nằm trong diện dự kiến điều chỉnh về Hà Nội, người dân kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, du lịch và tạo việc làm ngay tại quê nhà.

Bà Nguyễn Thị Hương Dung.

“Người dân chúng tôi chăm lo làm ăn, nếu sáp nhập về Hà Nội, người dân mong muốn xây dựng khu công nghiệp, phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm, để mọi người có cuộc sống ấm no, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, ông Lê bày tỏ.

Dẫu vậy, bên cạnh niềm mong đợi, người dân nơi đây cũng có những điều phải tính toán thấu đáo. Với chị Ngô Thị Quỳnh, 32 tuổi, một người dân xóm Mom, điều khiến chị băn khoăn nhất là việc học hành của con trẻ.

Chị Quỳnh cho biết, người dân xóm Mom và nhiều thôn thuộc xã Ba Vì có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục. Phần lớn đều là người Mường, có quan hệ họ hàng, thân tộc nên việc hòa nhập, gắn kết cộng đồng được kỳ vọng sẽ thuận lợi.

“Thực ra, tôi sinh ra ở thôn Sơn Lý (xã Ba Vì, Hà Nội - PV), lấy chồng về đây. Giờ hai bên nhập lại với nhau thì đó là điều hạnh phúc”, chị Quỳnh chia sẻ.

Tuy nhiên, theo chị, nếu địa giới được điều chỉnh về Hà Nội, quãng đường đến trường của học sinh có thể xa hơn. Đặc biệt, học sinh THPT có trường hợp phải di chuyển hơn 20km, gây không ít khó khăn trong việc đi lại hằng ngày.

Vì thế, chị mong muốn sau khi điều chỉnh địa giới, chính quyền Hà Nội sẽ tính toán phương án phù hợp, tạo điều kiện để học sinh đến trường an toàn, thuận lợi.

Cùng với giáo dục, người dân cũng mong các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cư trú được hướng dẫn rõ ràng, giải quyết thuận tiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp. Những chính sách về an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cũng là điều bà con đặc biệt quan tâm.

Dự kiến điều chỉnh hơn 4.000ha đất từ Phú Thọ về Hà Nội Theo kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ, diện tích dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính về TP Hà Nội là 4.006,38ha, gồm 2.529,38ha thuộc khu vực Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha thuộc vùng đệm. Trong đó, diện tích thuộc Vườn quốc gia Ba Vì gồm 1.507,15ha trên địa bàn xã Thịnh Minh, 261,32ha thuộc xã Lương Sơn và 760,91ha thuộc phường Kỳ Sơn. Đối với khu vực vùng đệm, diện tích dự kiến điều chỉnh gồm 664ha thuộc xã Thịnh Minh, 481ha thuộc xã Lương Sơn và 332ha thuộc phường Kỳ Sơn. Việc lấy ý kiến nhân dân nhằm bảo đảm công khai, dân chủ, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện đề án. Theo Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ đồng thuận của người dân trên toàn tỉnh đạt trên 97%. Tại các thôn, tổ dân phố thuộc diện điều chỉnh địa giới hành chính về Hà Nội ở xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, tỷ lệ đồng thuận cũng đạt trên 95%.