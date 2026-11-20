Khô mắt hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu phát hiện sớm và xử trí đúng cách.

1. Thực trạng và nguyên nhân

Tỷ lệ mắc: Theo TFOS DEWS II, khoảng 344 triệu người trên toàn thế giới mắc bệnh khô mắt. Tỷ lệ toàn cầu chiếm khoảng 34,6%. Tại Việt Nam, khoảng 4 - 6 triệu người bị ảnh hưởng; nghiên cứu ghi nhận 77 - 88% sinh viên y khoa và hơn 60% nhân viên văn phòng có triệu chứng khô mắt.

Nguyên nhân chính:

Rối loạn chức năng tuyến Meibomius (MGD): Do tắc nghẽn tuyến tiết dầu bờ mi, là nguyên nhân hàng đầu gây khô mắt bốc hơi (chiếm đến 86%).

Thói quen & môi trường: Sử dụng thiết bị điện tử làm giảm tần suất chớp mắt (còn 5 - 7 lần/phút); không khí khô, điều hòa, khói bụi.

Yếu tố nguy cơ khác: Kính áp tròng, thiếu ngủ, căng thẳng, thay đổi nội tiết (mãn kinh, mang thai), thuốc (kháng histamine, chống trầm cảm, huyết áp). Phụ nữ, người trên 40 tuổi và người châu Á có nguy cơ cao hơn.

2. Triệu chứng thường gặp

- Cảm giác khô, rát, ngứa, cộm xốn như có dị vật, đỏ mắt, nhìn mờ tạm thời, khó chịu khi gặp gió hoặc điều hòa, chảy nước mắt phản xạ.

- Ở trẻ em: Thường hay dụi mắt, nháy mắt nhiều, mỏi mắt hoặc khó tập trung học tập.

3. Biện pháp điều trị và phòng tránh

Theo hướng dẫn từ TFOS DEWS III, việc điều trị được thực hiện theo bậc bắt đầu từ những việc đơn giản:

Thay đổi lối sống (quan trọng nhất và đầu tiên)

- Quy tắc 20 - 20 - 20: Cứ 20 phút làm việc, nhìn xa 20 feet (6 m) trong 20 giây.

- Chớp mắt đầy đủ và có ý thức.

- Duy trì độ ẩm phòng 40 - 60%, tránh gió điều hòa thổi trực tiếp.

- Hạn chế sử dụng màn hình trước khi ngủ, ngủ đủ giấc.

- Bổ sung omega-3 (cá béo, hạt lanh) và uống đủ nước.

Chăm sóc cơ bản

- Nhỏ nước mắt nhân tạo không chất bảo quản (lựa chọn thành phần theo đặc điểm khô mắt).

- Chườm ấm mi mắt (5 - 10 phút) kết hợp massage nhẹ nhàng giúp thông tuyến Meibomius.

- Vệ sinh bờ mi hàng ngày bằng dung dịch hoặc khăn lau chuyên dụng.

Điều trị tại cơ sở nhãn khoa

Bác sĩ có thể chỉ định thuốc chống viêm tại chỗ, trị liệu tại phòng khám (IPL, nhiệt trị liệu...), nút điểm lệ hoặc dùng kính tiếp xúc củng mạc.

Lưu ý: Không tự ý dùng thuốc corticosteroid dài ngày do các tác dụng phụ không mong muốn nghiêm trọng của thuốc.

Đa số trường hợp nhẹ đến trung bình sẽ cải thiện rõ rệt nhờ thay đổi lối sống và dùng nước mắt nhân tạo. Nếu triệu chứng kéo dài vài tuần hoặc ảnh hưởng sinh hoạt, người bệnh nên khám chuyên khoa nhãn khoa để được điều trị phù hợp.

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Sử dụng Hình 1: Ảnh hưởng của màng phim nước mắt đối với chất lượng thị giác - "Tạp chí Nhãn khoa Anh" (British Journal of Ophthalmology).