Vào ngày 22/11, Park Ju-hyung - Giáo sư khoa Giáo dục, ĐH Sư phạm Quốc gia Gyeongin đã đưa ra phản hồi như sau khi được hỏi về mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong môi trường đại học: "Hiện nay, khi thực hiện các bài tập hoặc chuẩn bị thuyết trình, sinh viên suy nghĩ theo cách gắn kết chặt chẽ với AI". Không chỉ sinh viên sử dụng AI để viết báo cáo và tạo tài liệu thuyết trình, mà các giảng viên cũng tận dụng công nghệ này để soạn câu hỏi thi, trong khi các trợ giảng thì dùng nó để chấm bài thi của sinh viên. Trong giới sinh viên, thậm chí còn có câu nói: “Bạn thật ngốc nếu không sử dụng AI”.

A (27 tuổi), sinh viên ĐH Hàn Quốc (Korea University) cho biết, ngay khi bài tập được giao, cô sẽ ghi chú lại số lượng từ yêu cầu và các chủ đề chính. Cô giải thích: “Tôi lấy các yêu cầu của bài tập, như định dạng và chủ đề, rồi đưa vào câu lệnh (prompt) cho ChatGPT hoặc Gemini. Tôi thậm chí còn cung cấp thêm tài liệu môn học để AI tạo ra bản nháp, sau đó tôi viết lại theo văn phong của riêng mình”. Cô cho biết thêm, những bài tập trước đây từng mất sáu tiếng để hoàn thành thì nay chỉ còn tốn hai đến ba tiếng.

Woo Min-seo (24 tuổi), sinh viên ĐH Nữ giới Seoul (Seoul Women’s University), nhận xét: “Mặc dù nhà trường hoặc từng giảng viên đều đưa ra hướng dẫn về việc sử dụng AI, nhưng hầu như chẳng ai thực sự kiểm tra hay tuân thủ chúng cả. Vì luôn có những cách lách luật khéo léo, chẳng hạn như sử dụng các công cụ AI trả phí hoặc thiết kế các câu lệnh đặc biệt, nên những hướng dẫn này gần như vô tác dụng trong việc đánh giá kết quả học tập”.

Theo Viện Phát triển xã hội thông tin Hàn Quốc (Korea Information Society Development Institute), 68% sinh viên đại học và sau đại học, nhóm đối tượng được xếp vào diện dân số không tham gia hoạt động kinh tế đã sử dụng AI tạo sinh trong năm ngoái. Con số này cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ 31,6% ghi nhận ở tổng thể nhóm được khảo sát.

AI cũng đang được ứng dụng trong việc soạn thảo và chấm điểm các bài thi tại đại học. GS Park chia sẻ: “Đối với các môn học có số lượng sinh viên lớn, nơi việc chấm điểm trở nên vô cùng khó khăn, AI đôi khi được sử dụng để xây dựng hoặc chấm các câu hỏi trắc nghiệm”. Trong học kỳ II năm 2022, khoa Khoa học Toán học, ĐHQG Seoul đã thí điểm sử dụng công cụ chấm điểm "Gradescope" cho môn học "Toán học dành cho Khoa học Sự sống 2", với 180 sinh viên theo học. Hệ thống này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhóm các bài làm có nội dung tương đồng của sinh viên lại với nhau; sau đó, các trợ giảng sẽ xem xét lại để đảm bảo các tiêu chí chấm điểm được áp dụng một cách nhất quán. ĐH Yonsei cũng thông báo rằng, sau một giai đoạn thí điểm thành công, trường sẽ chính thức đưa công cụ này vào sử dụng, bắt đầu từ học kỳ I năm nay.

Để đảm bảo cả tính nhất quán lẫn hiệu quả, đồng thời vẫn đánh giá chính xác năng lực toán học của sinh viên, các giảng viên cũng đang đa dạng hóa phương thức kiểm tra, đánh giá. Chẳng hạn, GS Park yêu cầu sinh viên viết một bài phản tư dài một trang ngay tại lớp về nội dung đã học trong ngày. Đối với bài đánh giá cuối kỳ, ông yêu cầu sinh viên đọc một bài báo và viết bài luận dựa trên nội dung đó.

GS Park nhấn mạnh rằng, AI nên được xem là một công cụ giúp làm phong phú thêm hoạt động giảng dạy ở bậc đại học. Ông lưu ý: "Việc phó mặc toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối cho AI là không phù hợp về mặt sư phạm. Trong các lớp học quy mô lớn hoặc các kỳ thi trực tuyến, công tác giám sát cần được tăng cường, đồng thời trách nhiệm xem xét các câu hỏi và quyết định điểm số vẫn phải thuộc về giảng viên".