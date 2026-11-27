An cư lạc nghiệp

Đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh, sinh năm 1953 tại thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, chúng tôi thấy được niềm vui, và không giấu được giọt nước mắt xúc động vì lần đầu tiên gia đình bà được sống trong ngôi nhà khang trang, kiên cố mà Hội Chữ thập đỏ xã vận động xây tặng. Trong niềm vui, hạnh phúc, bà Thịnh chia sẻ: Gia đình bà thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn. Kinh tế khó khăn, nhiều năm qua, gia đình bà sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, nền nhà thấp, nhiều vết bong tróc… Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn ấy, Hội đã vận động các nhà chùa, các mạnh thường quân và trích Quỹ Nhân đạo hỗ trợ để gia đình xây lại ngôi nhà mới cho vững chắc, giúp bà yên tâm hơn trong cuộc sống.

Các đại biểu thăm và chúc mừng gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh (người thứ 5 từ phải sang) trong ngày vui nhận ngôi nhà mới. Ảnh: PV

Công trình Nhà Chữ thập đỏ được hoàn thành và bàn giao cho gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa qua không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là món quà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng dành cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Tôn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phù Đổng cho biết: Phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, Hội vận động cán bộ, hội viên, các nhà hảo tâm chung tay xây dựng mái ấm cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau hơn 1 tháng thi công, mái ấm của gia đình bà Thịnh hoàn thành với tổng kinh phí đầu tư là hơn 200 triệu đồng. Trong đó, số kinh phí hỗ trợ của Hội và các nhà tài trợ là 60 triệu đồng. Trong ngày vui nhận nhà mới, để động viên gia đình bà Thịnh, Hội Chữ thập đỏ và các Hội đoàn thể, ban, ngành xã đã có những món quà tặng gia đình. Đây là những nghĩa cử cao đẹp đã góp phần giúp gia đình bà Thịnh có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Đình Tôn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phù Đổng cùng các đại biểu thăm và bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh. Ảnh: PV

Thêm nhiều việc làm ý nghĩa vì cộng đồng

Năm 2026 với chủ đề "80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng", Hội đã triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, các cơ quan, đơn vị nhà hảo tâm và nhân dân trong và ngoài địa phương tích cực hưởng ứng bằng những hành động thiết thực như: Ủng hộ tiền mặt, hiện vật, nhu yếu phẩm, hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo từ thiện hoặc tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Đồng thời, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các chi hội Chữ thập đỏ đã tích cực rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của các đối tượng cần trợ giúp.

Với phương châm hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, lấy việc chăm lo, trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn làm trọng tâm, Hội đã triển khai có hiệu quả “Tháng nhân đạo” năm 2026 với tổng kinh phí huy động từ các nguồn lực vào quỹ Nhân đạo được hơn 193 triệu đồng. Ông Nguyễn Đình Tôn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phù Đổng cho biết: Từ nguồn quỹ Nhân đạo, Hội đã thăm hỏi, động viên hàng chục trường hợp tai nạn lao động, tai nạn giao thông, mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn đột xuất, hoặc bị tử vong do tai nạn lao động; tặng quà cho hội viên thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà tặng các gia đình chính sách; hội viên phụ nữ khuyết tật của xã…

Bên cạnh đó, không chỉ chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, các đội tình nguyện viên tại các thôn trên địa bàn xã cũng tích cực tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, điển hình, đó là tấm gương tiêu biểu của sư thầy Thích Đàm Thủy, trụ trì chùa Khánh Ninh. Hay như đội tình nguyện viên thôn Tế Xuyên, cứ vào Chủ nhật hàng tuần tổ chức phát xuất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện Bạch Mai, Viện Huyết học truyền máu TƯ, hỗ trợ làm đường giao thông, các thiết bị, đồ dùng cho trường Mầm non Suối Thịnh, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La…

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Hội Chữ thập đỏ xã còn tích cực tham chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” năm 2026 tại tỉnh Lai Châu. Hội đã ủng hộ 13,6 triệu đồng hỗ trợ cho học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Mường Mít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. UB MTTQ xã Mường Than đã có biển ghi nhận tấm lòng vàng trao cho Hội Chữ thập đỏ xã Phù Đổng.

Để tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được Hội quan tâm triển khai. Năm 2026, Hội đã phối hợp tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện, đã tiếp nhận được 1.409 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Ngoài ra, Hội phối hợp cùng bệnh viện Mắt Ánh sáng Hà Nội tổ chức 2 đợt khám, cấp thuốc miễn phí các bệnh về mắt cho người dân trong xã. Qua 2 đợt đã khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người, mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho 107 người.

Đánh giá cao những kết quả mà Hội Chữ thập đỏ xã đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác vận động nguồn lực, tổ chức các hoạt động nhân đạo, chăm lo đời sống các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế. Những việc làm thiết thực của Hội Chữ thập đỏ xã không chỉ góp phần hỗ trợ các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thu hút sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân; duy trì và nhân rộng các mô hình nhân đạo hiệu quả. Chú trọng các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện, kịp thời trợ giúp những trường hợp khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.