Hội Chữ thập đỏ xã Bắc Ninh Hòa hỗ trợ đột xuất người bị tai nạn lao động

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026), ngày 24-9, Hội Chữ thập đỏ xã Bắc Ninh Hòa tổ chức trao hỗ trợ đột xuất kinh phí điều trị bệnh cho anh Dương Thành Công (25 tuổi, thôn Hòa Mỹ, xã Bắc Ninh Hòa) bị tai nạn lao động.

Trước đó, trong lúc lao động tại nhà, anh Công gặp tai nạn do máy cắt cỏ cắt trúng chân dẫn đến bị thương nặng. Anh Công được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để điều trị. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong khi chi phí điều trị phát sinh khiến gia đình anh Công càng khó khăn hơn. Trước hoàn cảnh trên, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Bắc Ninh Hòa cùng các Chi hội Chữ thập đỏ thôn đã kịp thời vận động các nguồn lực, trao hỗ trợ đột xuất cho gia đình anh Công 4 triệu đồng tiền mặt. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong việc kết nối, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, hoạn nạn trên địa bàn xã.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ xã Bắc Ninh Hòa trao hỗ trợ đột xuất kinh phí điều trị cho bệnh nhân.

Sự hỗ trợ kịp thời trên góp phần giúp gia đình anh Công giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng. Qua đó, đưa hoạt động nhân đạo của hội chữ thập đỏ đến gần dân hơn, nhất là đối với những người yếu thế trong xã hội.