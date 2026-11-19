Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo" cho các cá nhân. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trong năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương. Qua đó, vận động được tổng nguồn lực hơn 154,6 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Nổi bật, phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 đã vận động trao tặng 32.946 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các trường hợp khó khăn, với tổng trị giá 13,34 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội vận động gần 5,8 tỷ đồng xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà tình thương và thực hiện các công trình phúc lợi xã hội.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long vận động người dân hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội đã khảo sát, lập hồ sơ trợ giúp 662 địa chỉ nhân đạo, với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng. Riêng “Tháng Nhân đạo” năm 2026, Hội vận động hơn 13,9 tỷ đồng để hỗ trợ gần 30.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp quà cho hơn 6.100 lượt người; xây dựng 31 căn nhà tình thương, 39 cây cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ sinh kế cho 426 hộ gia đình và trao 340 suất học bổng, 22 xe lăn cho người khuyết tật.

Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vận động nguồn lực đạt hơn 11,7 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các cấp Hội đã vận động xây dựng 110 cây cầu giao thông nông thôn, hơn 4.700m đường bê-tông và 127 căn nhà tình thương, với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Các mô hình như “Hũ gạo Chữ thập đỏ”, “Liên gia đình nhân đạo”, “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Heo đất giúp bạn vượt khó” tiếp tục được duy trì, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 7 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ. Đồng thời trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nhân đạo” cho 6 cá nhân và giấy khen cho 14 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2026.