Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận hàng thiết yếu trong Tháng Nhân đạo tại Quảng Trị. Ảnh: LY NA

Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2020-2026, hội kết nối 29 đối tác, nhà tài trợ quốc tế, tiếp nhận 73 dự án, khoản viện trợ với tổng trị giá hơn 471 tỷ đồng. Nguồn lực được phân bổ hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tập trung vào các cộng đồng dễ bị tổn thương tại nhiều địa phương.

Bên cạnh huy động nguồn lực trong nước và quốc tế, Hội còn triển khai các hoạt động cứu trợ ở nước ngoài. Từ năm 2022 đến hết năm 2026, hội tổ chức 8 đợt hỗ trợ quốc tế, với tổng kinh phí phân bổ, cứu trợ hơn 816 tỷ đồng, hỗ trợ người dân tại Cuba, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Mỹ... bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MAI HOA

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, thời gian tới, hội tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực, nâng cao năng lực hoạt động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu trợ giúp cộng đồng dễ bị tổn thương.

Tại hội nghị, ông Elkhan Rahimon, Trưởng đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại cụm Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam nhận định, thiên tai do biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Tình trạng này khiến nhiều người phải di dời, đồng thời phát sinh các vấn đề sức khỏe.

Theo ông, nguồn lực nhân đạo cần được tăng cường, các tổ chức phải chuyển trọng tâm sang chuẩn bị, hành động sớm và phục hồi sau thiên tai, thay vì chỉ tập trung cứu trợ khi sự cố xảy ra.