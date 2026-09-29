Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập huấn về dự án 'Nước uống sạch cho cộng đồng'

Quang cảnh khóa tập huấn

Tại khóa tập huấn, các đại biểu tập trung chia sẻ kết quả thực hiện dự án sau gần 2 năm triển khai tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Thanh Hóa và Nghệ An.

Qua gần 2 năm thực hiện, dự án đã tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng tại cơ sở, tăng cường truyền thông và hỗ trợ phương tiện, vật dụng thiết yếu, giúp người dân chủ động xử lý nguồn nước, bảo vệ sức khỏe, nhất là trong các tình huống thiên tai, khẩn cấp.

Trưởng Ban Công tác xã hội - Quản lý thảm họa, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Sĩ Pha trao đổi tại buổi tập huấn

Cụ thể, dự án đã tiếp cận hơn 61.000 người dân và học sinh, với tổng ngân sách trên 6,9 tỷ đồng. Dự án cung cấp 7.000 bộ dụng cụ chứa nước, 8.500 hộp bột lọc nước P&G, 500 bộ dụng cụ phục vụ tập huấn viên, tình nguyện viên và giáo viên; 60 bồn nhựa chứa nước loại 500 lít cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở trong việc bảo đảm nước sạch, vệ sinh khi xảy ra thiên tai và các tình huống khẩn cấp.

Đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên các tỉnh, thành phố tham dự khóa tập huấn

Qua đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục lan tỏa các giải pháp về nước sạch, giúp lực lượng ở cơ sở nâng cao kỹ năng xử lý, bảo quản nguồn nước, tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ người dân ứng phó chủ động trước thiên tai, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.