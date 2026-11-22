Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: CTV)

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát triển thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo trong trường học giai đoạn 2026-2031; Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026-2031; đồng thời chính thức ra mắt Chương trình “Người Gần Nhất”.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược về chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh và xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó kịp thời ngay tại cơ sở.

Các chương trình hợp tác với hai Bộ và cùng hai sáng kiến cộng đồng được khởi xướng chính là những bước đi cụ thể đầu tiên để đưa ba khâu đột phá ấy đi vào cuộc sống.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát triển thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo trong trường học giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: CTV)

Với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hai bên sẽ cùng phát huy nguồn lực, toàn bộ chương trình quản lý rủi ro thiên tai chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm, hành động sớm, củng cố năng lực, trang bị phương tiện và bảo đảm an toàn cho Hội Chữ thập đỏ cấp xã, lực lượng tình nguyện viên tại chỗ. Mục tiêu là không chỉ cứu trợ kịp thời mà còn giúp cộng đồng chủ động an toàn và phục hồi bền vững sau mỗi biến cố của thiên tai tạo nên.

Với Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai bên sẽ đưa ra giá trị nhân đạo thấm sâu vào học đường, phát triển lực lượng thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó thiên tai và xây dựng những ngôi trường nhân ái, an toàn, xanh.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn, các chương trình phối hợp được triển khai mang tính thực chất, có nhiệm vụ và nguồn lực cụ thể, tạo điều kiện để hệ thống Hội và tình nguyện viên tham gia ngay từ cơ sở. Sự phối hợp giữa hai Bộ và Hội sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, vừa bảo vệ con người trước rủi ro, vừa nâng cao năng lực tự bảo vệ của cộng đồng, vừa bồi dưỡng nền tảng nhân ái cho thế hệ mai sau.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Hội chính thức khởi xướng Ngày Cộng đồng, điểm hẹn của tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia, nơi các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và người dân cùng hội tụ, sẽ biến lòng nhân ái thành việc làm cụ thể: hiến máu tình nguyện, học sơ cấp cứu, bảo vệ môi trường và trợ giúp người yếu thế.

Ra mắt chương trình “Người Gần Nhất” - Kết nối lòng tốt, lan tỏa kỹ năng nhân đạo. (Ảnh: CTV)

“Chúng tôi mong muốn Ngày Cộng đồng không chỉ là một sự kiện hằng năm, mà sẽ trở thành một ngày hội của những tấm lòng nhân ái, nơi sáng kiến được kết nối, nguồn lực được huy động và những việc tốt để được tiếp nối trong đời sống. Nếu Ngày Cộng đồng là một không gian hội tụ của lòng nhân ái thì "Người Gần Nhất" chính là sáng kiến của tinh thần ấy thành một năng lực hành động của mỗi con người”, bà Đỗ Thị Thu Thảo bày tỏ.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi mỗi nhà trường, doanh nghiệp, gia đình, tình nguyện viên và mỗi bạn trẻ hãy bắt đầu từ những việc làm bình dị ngay sau hôm nay: học một kỹ năng bảo vệ sự sống, quan tâm đến người bên cạnh, kết nối khi có người cần giúp đỡ và góp sức bằng chính khả năng của mình.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại sự kiện. (Ảnh: Thúy Lê)

Hãy để Ngày Cộng đồng không chỉ là một ngày hội là khởi đầu của những hành động nhân ái. Hãy để “Người Gần Nhất” không chỉ là một tên gọi mà trở thành cách của mỗi chúng ta sống có trách nhiệm hơn đối với những người chung quanh. Gần để thấu hiểu, gọi để kết nối, giúp để lan tỏa.

Ngày Cộng đồng là sáng kiến xã hội do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng, kết nối và thúc đẩy thực hiện, hướng tới kiến tạo một không gian hành động mở, nơi mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức xã hội đều có thể lựa chọn, thực hiện những việc làm thiết thực vì cộng đồng, phù hợp khả năng và nguồn lực của mình. Ngày 23/11/2026 được xác định là Ngày Cộng đồng chính thức, gắn với ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Các hoạt động được triển khai theo phương thức “cả nước cùng hành động”, tập trung vào năm nhóm trọng tâm: Hành động nhân đạo trực tiếp: Thăm hỏi, hỗ trợ, sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương; Kết nối sự sống: Thúc đẩy hiến máu tình nguyện và vận động đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người; Xây dựng cộng đồng an toàn: Tăng cường tập huấn sơ cấp cứu, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thiên tai và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Vận động toàn xã hội cùng hành động: Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, gia đình và mỗi người dân lựa chọn những việc làm thiết thực để đóng góp cho cộng đồng; Kết nối và duy trì hành động nhân đạo: Phát triển các sáng kiến, mô hình, mạng lưới tình nguyện và hoạt động nhân đạo thường xuyên, không chỉ dừng lại ở ngày cao điểm.

Chương trình “Người Gần Nhất” hướng tới kiến tạo một chuẩn mực ứng xử nhân ái của người Việt hiện đại: biết quan tâm, không thờ ơ trước khó khăn của người khác và có kiến thức, kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động đúng lúc, đúng cách. Trong đó, người trẻ được xác định là lực lượng nòng cốt, chủ động trang bị năng lực bảo vệ sự sống và lan tỏa tinh thần nhân ái trong gia đình, nhà trường và xã hội. “Người Gần Nhất” hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa mong muốn giúp đỡ và năng lực hành động, để mỗi người có thể trở thành một mắt xích tin cậy trong mạng lưới hỗ trợ cộng đồng.