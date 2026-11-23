Cùng dự có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện Phong trào Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế, đối tác, doanh nghiệp; các gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc cùng đông đảo cán bộ Hội tham dự Lễ kỷ niệm.

80 năm được viết nên bởi những con người biết sống vì người khác

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trải qua 80 năm kể từ Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất ngày 23/11/1946, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo; phát huy thế mạnh của mạng lưới tổ chức rộng khắp, lực lượng tình nguyện viên đông đảo, niềm tin xã hội và khả năng kết nối, huy động, điều phối nguồn lực.

Trình bày Diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 80 năm, lịch sử của Hội không chỉ được viết nên bởi những phong trào hay những con số, mà được viết nên bởi những con người biết sống vì người khác. Đó là những giọt máu đào âm thầm trao đi để nối dài sự sống; là những tình nguyện viên không quản hiểm nguy lao vào tâm lũ; là những cán bộ cơ sở lặng lẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để không để một phận đời yếu thế nào bị bỏ quên.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, những cống hiến ấy được thể hiện qua kết quả hoạt động nhân đạo của toàn hệ thống Hội trong giai đoạn 2022 – 2026, với tổng giá trị trên 21.000 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 52 triệu lượt người khó khăn. Trong đó, hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế trên 800 tỷ đồng. Đằng sau những con số là hàng triệu gia đình được tiếp sức, là niềm tin của Nhân dân vào sự tử tế và tình người trong xã hội được bồi đắp.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trình bày Diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Nguồn: Hội CTĐ Việt Nam)

Hướng tới chặng đường phát triển mới, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhận định, 80 năm là niềm tự hào nhưng cũng đặt lên vai thế hệ hôm nay một khát vọng lớn hơn. Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước và những chuyển biến sâu sắc của tình hình nhân đạo toàn cầu, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức hành động và năng lực tổ chức thực hiện; làm tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả và bền vững hơn.

Một trong những đổi mới trọng tâm là Hội sẽ chuyển mạnh từ hỗ trợ tình thế sang chủ động ngay từ cơ sở, tăng cường cảnh báo sớm, phòng ngừa rủi ro và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng; gắn kết chặt chẽ giữa cứu trợ khẩn cấp với phục hồi sinh kế bền vững.

Cùng với đó, chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng để đổi mới phương thức hoạt động. Việc khởi động Cổng Nhân đạo số Quốc gia sẽ tạo nền tảng kết nối, quản lý và điều phối các nguồn lực nhân đạo một cách chuyên nghiệp, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Đặc biệt, với vai trò là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối chuyên nghiệp; thực sự trở thành một địa chỉ tin cậy của lòng nhân ái Việt Nam. Đồng thời, tăng cường gắn kết các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào ở nước ngoài; tích cực hội nhập sâu rộng với Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

“Quan trọng hơn cả, chúng ta phải thay đổi tận gốc cách nhìn về trợ giúp nhân đạo. Người khó khăn không phải là đối tượng thụ hưởng thụ động, mà là những con người có phẩm giá, có năng lực, có khát vọng vươn lên. Đích đến điểm cao nhất của nhân đạo không phải là một sự ban phát nhất thời, mà là bảo vệ phẩm giá, sự an toàn và quyền được phát triển của mỗi con người”, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khẳng định.

Gắn hoạt động nhân đạo với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu, đóng góp của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trong 80 năm qua, chúc mừng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của những người giàu lòng nhân ái, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập Đỏ đã tận tụy cống hiến, có người đã hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo cao cả; trân trọng cảm ơn Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế, Ủy ban Quốc tế Chữ thập Đỏ, các Hội Chữ thập Đỏ, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ các quốc gia, cùng các tổ chức và bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành với nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, trong xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm. (Nguồn: Hội CTĐ Việt Nam)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sức sống của một tổ chức nhân đạo nằm ở những giá trị được hiện thực hóa bằng hành động. Chúng ta trân trọng hàng triệu tấm lòng nhân ái của các cá nhân, gia đình, tập thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tự nguyện vận động, cổ vũ, góp công sức, trí tuệ, vật chất và kinh nghiệm để người gặp khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù là đóng góp lớn lao hay sẻ chia bình dị, tất cả đều đáng quý bởi lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn những tấm gương ấy không chỉ được tri ân, tôn vinh hôm nay mà còn truyền cảm hứng để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, gia đình, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, tinh thần “thương người như thể thương thân”, chủ động sẻ chia, biến tình yêu thương thành hành động thiết thực vì cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số, nghèo đói, bất bình đẳng và các tình huống khẩn cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo, cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, chuyển từ cứu trợ khi khó khăn xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó từ sớm, từ xa, đồng hành cùng người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo vệ và tự vươn lên.

Trong kỷ nguyên mới, hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ. Trợ giúp không chỉ là bù đắp thiếu thốn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian tới, Hội cần kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn, huy động, điều phối nguồn lực xã hội, phát huy mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các lực lượng tham gia để trợ giúp đúng người, kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, Hội cần củng cố, phát triển tổ chức cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới, bồi dưỡng cán bộ, phát triển lực lượng tình nguyện viên, chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và chế độ đãi ngộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập Đỏ cần tiếp tục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân đạo, tận tụy chăm sóc, bảo vệ con người trong mọi hoàn cảnh.

Với truyền thống 80 năm nghĩa tình, nhân ái, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng của nhân dân và đồng hành của bạn bè quốc tế, hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội cần góp sức xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống, mỗi cộng đồng có năng lực tự bảo vệ, tương trợ, mỗi người gặp hoạn nạn đều được giúp đỡ kịp thời, có cơ hội phục hồi và vươn lên.

80 Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh tại Lễ Kỷ niệm. (Nguồn: Hội CTĐ Việt Nam)

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, 80 Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc đã được tôn vinh. Đây là những cá nhân đã và đang góp phần lan tỏa lòng tốt, kết nối yêu thương, làm đẹp thêm truyền thống nhân ái của dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao biểu trưng và ảnh Bác Hồ cho các Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc.

Một điểm nhấn tại Lễ kỷ niệm là nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện. Thông qua Cổng Nhân đạo số Quốc gia, cộng đồng có thể theo dõi những thông tin về mục tiêu, tiến độ triển khai, nguồn lực huy động và kết quả thực hiện các chương trình trong phạm vi được công khai. Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin và tạo điều kiện để mỗi cá nhân, tổ chức cùng tham gia, đóng góp vào các hoạt động nhân đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia. (Nguồn: Hội CTĐ Việt Nam)

Cũng nhân dịp này, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam - “Ngọn đèn Nhân ái” và Quỹ Nhân đạo Việt Nam được giới thiệu, ra mắt. Cổng Nhân đạo số quốc gia, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam - “Ngọn đèn Nhân ái” và Quỹ Nhân đạo Việt Nam là ba cấu phần trong định hướng xây dựng Hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, hướng tới tăng cường kết nối, tôn vinh và huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhân đạo trong giai đoạn mới.