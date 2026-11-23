Năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng: 80 năm chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Là một tổ chức nhân đạo do Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên, Hội đã luôn gắn liền sứ mệnh của mình với vận mệnh dân tộc.

Từ những ngày đầu đất nước vừa giành độc lập, trải qua muôn vàn gian khó của các cuộc kháng chiến, đến thời kỳ kiến thiết, đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn bền bỉ thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả. Hành trình 80 năm ấy được viết nên bằng lòng nhân ái, sự tận tụy cống hiến của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, cùng sự đồng hành, tin tưởng của toàn xã hội, qua đó không ngừng khẳng định vị thế nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo của đất nước.

Mùa Thu năm 1946, giữa bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ đang phải đối mặt với thử thách "thù trong, giặc ngoài," nạn đói, dịch bệnh và muôn vàn thiếu thốn, một tổ chức nhân đạo mang tầm vóc quốc gia đã ra đời. Ngày 23/11/1946, tại đình Thanh Ấm (huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội), Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức, chính thức khai sinh Hội Hồng thập tự Việt Nam – tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày nay. Sự kiện ấy không chỉ đánh dấu sự hình thành của một tổ chức nhân đạo mà còn mở ra một con đường hoạt động xã hội đầy ý nghĩa: tập hợp những tấm lòng nhân ái, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, biến tình thương thành hành động thiết thực để sẻ chia những đau thương, mất mát của đồng bào.

Đặc biệt, sự ra đời của Hội mang đậm dấu ấn tư tưởng và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội và giữ cương vị ấy cho đến khi qua đời năm 1969. Người luôn căn dặn hội viên, những người làm công tác nhân đạo: "Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ."

﻿

﻿

Lời căn dặn giản dị ấy đã trở thành nền tảng tư tưởng, là ngọn đèn soi đường cho hoạt động của Hội suốt tám thập kỷ. Từ ngôi đình Thanh Ấm năm ấy, ngọn lửa nhân đạo đã nhanh chóng lan tỏa, phong trào Chữ thập đỏ Việt Nam từng bước hình thành, phát triển và hòa mình vào dòng chảy của phong trào nhân đạo quốc tế.

Trong suốt giai đoạn 1946 - 1975, Hội đã gắn bó mật thiết với công cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia cứu chữa thương binh, bệnh binh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và cứu trợ nạn nhân chiến tranh. Bất chấp hoàn cảnh đất nước vô vàn khó khăn, Hội từng bước mở rộng quan hệ đối ngoại nhân đạo.

Ngày 04/11/1957, Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (15/12/1965), Hội chính thức đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tiếp tục củng cố lực lượng, vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ nhất vào năm 1971.

Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước sau chiến tranh và đặc biệt là từ công cuộc Đổi mới năm 1986, bối cảnh xã hội đặt ra cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam những yêu cầu và sứ mệnh mới.

Bước vào công cuộc Đổi mới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để giải quyết những vấn đề xã hội ngày càng đa dạng. Giai đoạn từ năm 1988 đến 2007 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào nhân đạo có sức lan tỏa sâu rộng.

Ngày 09/6/1998, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam trực thuộc Hội được thành lập, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho những người đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Tháng 12/1999, Trung ương Hội phát động Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam,” mở ra một hoạt động nhân đạo giàu ý nghĩa, trở thành điểm hẹn tình người mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chương trình Tết nhân ái. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ những phong trào ấy, tinh thần tương thân tương ái được khơi dậy và lan tỏa bằng nhiều mô hình gần gũi với đời sống cộng đồng như “Hũ gạo tình thương,” “Mười người giúp một người,” “Vì bạn nghèo” và “Nhà nhân đạo”. Đằng sau mỗi mô hình không chỉ là những phần quà, những khoản hỗ trợ vật chất mà còn là sự kết nối giữa những tấm lòng, là niềm tin trong khó khăn, "không ai bị bỏ lại phía sau". Đặc biệt, việc chú trọng vào hỗ trợ vốn, tạo sinh kế, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên đã cho thấy sự chuyển biến trong tư duy: không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo cơ hội để họ chủ động xây dựng cuộc sống lâu dài.

Không còn tiếng súng chiến tranh, nhưng hậu quả của bom mìn, chất độc da cam/dioxin, cùng với thiên tai, bão lũ khốc liệt và sự phân hóa giàu nghèo đã tạo nên những "mặt trận" mới đòi hỏi sự dấn thân bền bỉ của những người làm công tác nhân đạo.

Các hoạt động diễn tập phòng chống thiên tai, thảm họa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ một tổ chức hoạt động chủ yếu dựa vào sự nhiệt tình và cứu trợ khẩn cấp đơn thuần, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa phương thức hoạt động. Hành lang pháp lý cho công tác nhân đạo ngày càng được hoàn thiện với đỉnh cao là việc Quốc hội thông qua Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008. Đây là dấu mốc lịch sử khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội trong các hoạt động nhân đạo toàn quốc.

Sự lớn mạnh về mạng lưới cũng là một điểm nhấn nổi bật. Đến Đại hội VII (2001), tổ chức Hội đã phủ kín tất cả các tỉnh, thành phố, quận, huyện với hơn 14.000 tổ chức cơ sở. Với những cống hiến to lớn đó, Hội đã vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ nhất vào năm 1998, ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và trợ giúp xã hội.

﻿﻿

Bước sang thập kỷ thứ chín trong hành trình phát triển, bối cảnh thế giới và trong nước đang chứng kiến những biến chuyển sâu sắc. Biến đổi khí hậu diễn biến cực đoan hơn, tốc độ già hóa dân số nhanh, dịch bệnh mới nổi phức tạp cùng sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra cả cơ hội lẫn thách thức cho công tác nhân đạo.

Từ năm 2008 đến năm 2026, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực sự khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo, gắn liền với định hướng phát triển bền vững.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết trong giai đoạn 2020 - 2026, công tác đối ngoại của Hội đã đạt được những bước tiến vượt bậc thông qua mạng lưới 29 đối tác và nhà tài trợ quốc tế.

Bên cạnh đó, với 73 dự án và khoản viện trợ tiếp nhận có tổng trị giá hơn 471,15 tỷ đồng, nguồn lực quý báu này đã được phân bổ kịp thời tới hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung vào việc hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh cho các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương.

"Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ bạn bè thế giới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn chủ động thể hiện trách nhiệm và tinh thần đoàn kết quốc tế sâu sắc," bà Thảo thông tin thêm.

Tính từ năm 2022 đến hết năm 2026, Hội đã tổ chức thành công 8 đợt cứu trợ quốc tế với tổng kinh phí phân bổ lên tới hơn 816,4 tỷ đồng. Những chuyến hàng và nguồn lực sẻ chia này đã kịp thời đến với nhân dân 6 quốc gia và khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, thảm họa gồm Cuba, Ucraina, Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri, Mỹ, Vanuatu và Myanmar.

Về mặt pháp lý, việc Quốc hội thông qua Luật Hoạt động chữ thập đỏ vào ngày 03/6/2008 và sự ra đời của Chỉ thị số 43-CT/TW năm 2010 đã tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động nhân đạo chuyên nghiệp tại Việt Nam. Giai đoạn này, Hội được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai (2011) và Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai (2016).

Chương trình Tháng nhân đạo tại Sơn La. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phương thức trợ giúp nhân đạo trong kỷ nguyên mới chuyển biến mạnh mẽ, hướng tới tính bền vững và thực chất. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”,“Tháng Nhân đạo” (được triển khai toàn quốc từ 2021 vào tháng 5 hằng năm), và phong trào “Tết Nhân ái” (đổi tên từ năm 2023 với mô hình “Tặng quà - Vui Tết”) là minh chứng cho sự đổi mới hướng tới người thụ hưởng.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, mạng lưới Hội đã phát huy sức mạnh linh hoạt, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và cung cấp nhu yếu phẩm cho khu vực phong tỏa, kết hợp cứu trợ khẩn cấp với phục hồi đời sống. Về đối ngoại, năm 2023, Hội đã đăng cai thành công Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP11), thông qua Tuyên bố Hà Nội về nâng cao năng lực tự cường trước thảm họa.

Gần đây nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra vào tháng 7/2026 đã mở ra một chặng đường phát triển mới với phương châm “Đoàn kết-Đổi mới-Chuyên nghiệp-Tự cường.” Đại hội vinh dự có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Chủ tịch danh dự Hội khóa XII, đồng thời xác định những định hướng và khâu đột phá chiến lược nhằm đưa công tác nhân đạo phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải là địa chỉ tin cậy để người gặp khó khăn tìm đến, người có lòng nhân ái gửi gắm và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hành động”. Với mục tiêu phấn đấu tổng giá trị hoạt động nhân đạo đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên, trợ giúp trên 50 triệu lượt người, và 100% xã, phường xây dựng được mô hình cộng đồng an toàn trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đang đặt ra những yêu cầu phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động.

Nhìn lại tám mươi năm đã qua, có thể thấy lịch sử Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn vận động cùng lịch sử dân tộc. Mỗi giai đoạn có những khó khăn, thách thức và những yêu cầu mới nhưng sợi chỉ đỏ xuyên suốt chưa bao giờ thay đổi: đó là tình yêu thương con người, tinh thần nhân đạo và khát vọng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026), bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh rằng việc trưởng thành từ truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc đòi hỏi sự tiếp nối bằng tri thức, kỹ năng, đổi mới sáng tạo và những hành động cụ thể, để lòng nhân ái không chỉ dừng lại ở trái tim mà trở thành năng lực của mỗi cá nhân và sức mạnh của cả cộng đồng.

Từ đó, Chủ tịch Hội kêu gọi mỗi nhà trường, doanh nghiệp, gia đình, tình nguyện viên và người trẻ bắt đầu từ những việc làm bình dị hằng ngày để cùng xây dựng một Việt Nam không chỉ hùng cường mà còn nhân ái, an toàn và phát triển bền vững.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng hướng tới kiến tạo nền tảng thể chế, nguồn lực để chủ động bảo vệ con người từ sớm, từ xa, đồng thời biến lòng nhân ái thành nhận thức, kỹ năng và nếp sống thường xuyên của mỗi người dân, góp phần xây dựng một thế hệ Việt Nam hiện đại và nhân ái.

Từ chiếc băng đỏ chữ thập trên cánh tay người cứu thương nơi chiến hào năm 1946 đến những chuyến hàng cứu trợ giữa vùng lũ; từ những hũ gạo tình thương, mái nhà nhân đạo đến những chương trình trợ giúp sinh kế; từ sự sẻ chia trong đại dịch đến những chiến dịch nhân đạo xuyên biên giới, mỗi dấu ấn đều góp phần tạo nên diện mạo và bản sắc của Hội hôm nay, để biểu tượng Chữ thập đỏ Việt Nam vẫn luôn tỏa sáng như một điểm tựa của niềm tin và hy vọng.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không chỉ là tổ chức cứu trợ mà đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, sự sẻ chia và năng lực dẫn dắt phong trào nhân đạo của cả nước. Với bề dày truyền thống vẻ vang, Hội đang tiếp tục đổi mới, hội nhập, và cống hiến để hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng đoàn kết, an toàn, tự cường và phát triển bền vững, đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra vào tháng 7/2026 đã mở ra một chặng đường phát triển mới với phương châm “Đoàn kết-Đổi mới-Chuyên nghiệp-Tự cường.” (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Trong hành trình phía trước, dưới ánh sáng tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống nhân ái ngàn đời của dân tộc, những bước chân áo đỏ sẽ tiếp tục đi tới những vùng đất khó khăn nhất, sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh nhất, viết tiếp trang sử vàng nhân đạo Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.