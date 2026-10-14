Hội Chữ thập đỏ TP.HCM hợp tác nhân đạo với Incheon, Hàn Quốc

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (bên phải) tiếp ông Cho Euiyoung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon

Đoàn đại biểu do ông Cho Euiyoung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon, làm Trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị trao đổi về tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM sau hợp nhất và hoạt động của Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện và phát triển lực lượng tình nguyện viên.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, bày tỏ mong muốn hai đơn vị tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp triển khai các sáng kiến nhân đạo phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi bên.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo ông Nhựt, thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029 là cơ sở để hai Hội duy trì giao lưu, mở rộng các hoạt động phối hợp và nâng cao hiệu quả hợp tác. Trong đó, hai bên có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm vận động hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; hỗ trợ trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phát triển lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; nâng cao năng lực sơ cấp cứu, phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, thảm họa.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng đề xuất hai đơn vị nghiên cứu các hình thức phối hợp phù hợp, tăng cường kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các nguồn lực xã hội để triển khai những chương trình có mục tiêu rõ ràng, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương.

Ông Cho Euiyoung đánh giá cao nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trong công tác nhân đạo, chăm lo cộng đồng và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Ông tin tưởng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như giữa TP.HCM và thành phố Incheon, sẽ tạo điều kiện để hai đơn vị mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, huy động sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác nhân đạo ngày càng sâu rộng.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM nhận bảng tiền tài trợ và trao Thư cảm ơn đến ông Lee Jaehoon, Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Pavonine Vina

Dịp này, ông Lee Jaehoon, Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Pavonine Vina, trao bảng tài trợ 100 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ TP.HCM để thực hiện các hoạt động nhân đạo, xã hội.

Chiều cùng ngày, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp với KOCHAM Bình Dương và Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa - KAWAZO tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó, hiếu học năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TP.HCM và ông Choi Saeng Woo, Phó Chủ tịch Thường trực KOCHAM Bình Dương trao tặng quà và trợ cấp học bổng cho học sinh

Tại chương trình, 60 suất trợ cấp học tập, mỗi suất 5 triệu đồng dưới hình thức sổ tiết kiệm, cùng quà tặng được trao cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết, chương trình là hoạt động nhân đạo thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của tổ chức Hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất trợ cấp học tập vừa hỗ trợ một phần chi phí học tập, vừa là nguồn động viên để các em thêm niềm tin, tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Ông Nhựt khẳng định Hội Chữ thập đỏ TP.HCM sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, triển khai hoạt động nhân đạo theo hướng thiết thực, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, góp phần tạo thêm cơ hội học tập và phát triển cho trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon đã đến tìm hiểu hoạt động sản xuất tại Nhà máy cà phê nông sản Meet More (xã Đông Thạnh) và tham quan Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa - KAWAZO, tìm hiểu một số nghề thủ công như dệt chiếu, làm heo đất, làm nhang…

Các hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, giúp đoàn tìm hiểu thêm về hoạt động nhân đạo, đời sống cộng đồng và các giá trị văn hóa truyền thống tại TP.HCM, đồng thời mở rộng cơ hội phối hợp giữa hai tổ chức trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc) đến thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM ngày 14.10.2026