Hội Chữ thập đỏ tổ chức vui Tết Trung thu cho học sinh xã Yên Thổ

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Yên Thổ phân hiệu Thái Sơn là một trong những trường còn nhiều khó khăn trên địa bàn xã, hiện có 524 học sinh, trong đó 280 học sinh khối tiểu học, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Tày, Nùng. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trên 85% học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ và các tình nguyện viên trao quà Trung thu cho học sinh.

Tại chương trình “Cùng em đến trường - Vui Tết Trung thu”, các em học sinh khối tiểu học được tham gia giao lưu văn nghệ, vui chơi, phá cỗ Trung thu và nhận những phần quà gồm bánh, kẹo, sữa, đồ dùng học tập, áo khoác mùa đông do Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà hảo tâm trao tặng. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ trao 2 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng hỗ trợ 2 học sinh mắc bệnh hiểm nghèo.

Chương trình góp phần mang đến cho học sinh vùng cao, hoàn cảnh khó khăn mùa Trung thu vui tươi, ấm áp. Đồng thời, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm.