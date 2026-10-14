Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao vốn hỗ trợ sinh kế trị giá 100 triệu đồng cho các hộ dân tại xã Vạn Linh

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao vốn hỗ trợ sinh kế bền vững cho các hộ dân tại xã Vạn Linh

Tại chương trình, hội đã trao kinh phí cho 10 hộ nghèo, hộ khó khăn của xã, mỗi hộ được vay 10 triệu đồng, không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình.

Các đại biểu trao vốn hỗ trợ sinh kế bền vững cho các hộ dân tại xã Vạn Linh

Được biết, nguồn vốn vay được trích từ Quỹ Nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các hộ được vay trong thời gian 3 năm để phát triển sản xuất. Sau 3 năm đánh giá hiệu quả, mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng, luân chuyển tiếp cho các gia đình đủ điều kiện, tiêu chí vay vốn. Tổng kinh phí triển khai mô hình tại xã Vạn Linh là 100 triệu đồng.

Trước đó, sáng cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức chương trình trao vốn hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ nghèo tại xã Mẫu Sơn, mỗi hộ được vay 10 triệu đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao vốn hỗ trợ sinh kế bền vững cho các hộ dân tại xã Mẫu Sơn

Thông qua hoạt động này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh góp phần tạo điều kiện để các hộ nghèo có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn Quỹ Nhân đạo trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.