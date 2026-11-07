Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng quà cho học sinh, hộ nghèo vùng cao

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp trao quà tại xã Bản Máy.

Tại xã Đồng Văn, chương trình “Đông ấm vùng cao” được tổ chức tại thôn Khúa Lùng. Ban tổ chức trao tặng 50 suất quà cho 50 học sinh Trường Mầm non Tả Phìn và 50 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn. Mỗi suất quà trị giá trên 600 nghìn đồng. Dịp này, Trường Mầm non Tả Phìn còn được trao tặng 1 tấn bánh kẹo. Tổng giá trị quà tặng trên 80 triệu đồng.

Tại xã Bản Máy, chương trình thiện nguyện được tổ chức tại thôn Bản Pắng. Ban tổ chức trao tặng 54 suất quà cho học sinh Trường Mầm non và Tiểu học Bản Páng, cùng 93 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá trên 700 nghìn đồng, tổng giá trị quà tặng trên 102,9 triệu đồng.

Những phần quà thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập, đồng thời tiếp thêm động lực để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong kết nối, huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.