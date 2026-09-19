Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng do mưa bão tại xã Thất Khê

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa bão trên địa bàn xã Thất Khê

Tham dự có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam tỉnh; UBND xã Thất Khê và đại diện của 54 gia đình được hỗ trợ.

Tại chương trình, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh đã thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 4 và mưa lũ; chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn mà các hộ đang gặp phải và mong muốn các gia đình sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh trao quà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa bão trên địa bàn xã Thất Khê

Tiếp đó, các đại biểu đã trao 54 suất quà cho các hộ bị thiệt hại bởi bão số 4 và mưa lũ (các hộ có nhà bị ngập, thiệt hại về lương thực dự trữ và sản xuất nông nghiệp…) trên địa bàn xã Thất Khê với trị giá 1 triệu đồng/hộ. Trong đó, ưu tiên các hộ là thành viên của Liên minh HTX Việt Nam. Tổng trị giá chương trình là 54 triệu đồng.

Nguồn kinh phí trên do Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ thông qua Trung ương Hội CTĐ Việt Nam.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh trao quà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa bão trên địa bàn xã Thất Khê

Hoạt động không chỉ góp phần hỗ trợ các gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, đơn vị đối với người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Qua đó, tiếp thêm động lực để các gia đình khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn sau mưa lũ.