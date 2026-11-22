Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao các suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Thôm Luông.

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang và lãnh đạo xã Thượng Nông.

Tại chương trình, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ôn lại lịch sử hình thành, truyền thống nhân đạo cùng những dấu mốc, đóng góp tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong 80 năm xây dựng và phát triển. Từ khi thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện và trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, Hội ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Các đại biểu khảo sát con giống sinh kế hỗ trợ cho các hộ gia đình thuộc Tổ hợp tác Cộng đồng nhân ái – Kết nối yêu thương thôn Thôm Luông.

Phát huy truyền thống nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cụ thể hóa các hoạt động trợ giúp bằng những phần việc thiết thực, hướng đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đã ra mắt Tổ hợp tác Cộng đồng nhân ái – Kết nối yêu thương tại thôn Thôm Luông, đồng thời trao hỗ trợ sinh kế cho 100 hộ gia đình của tổ hợp tác. Mỗi hộ được hỗ trợ con giống trâu, dê, lợn, gà với trị giá 12 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí hỗ trợ là 1,2 tỷ đồng. Nguồn hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để các hộ phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Đại biểu trao hỗ trợ giống dê cho người dân thôn Thôm Luông.

Bên cạnh đó, Hội đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 100 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ giúp các gia đình có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tại chương trình, Hội đã trao 118 suất học bổng, quà tặng là đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, góp phần động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đại biểu khảo sát hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo gia đình anh Triệu Văn Quân, thôn Thôm Luông.

Thông qua chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò cầu nối trong hoạt động nhân đạo, chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà, nguồn vốn sinh kế và hỗ trợ nhà ở không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về vật chất mà còn thể hiện sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu tình yêu thương.