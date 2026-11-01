Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng tại xã Quốc Khánh

Đại diện Công ty TNHH Huy Hoàng trao kinh phí sửa chữa nhà cho hộ cận nghèo trên địa bàn xã Quốc Khánh

Tại chương trình, đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà trị giá 20 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1974), thôn Nà Ván, xã Quốc Khánh. Gia đình ông gồm 2 nhân khẩu (ông Sự và con trai sinh năm 2011), do ông Sự sức khoẻ yếu, không có việc làm ổn định, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào làm ruộng nên căn nhà cũ cấp 4 đã xuống cấp nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa.

Các đại biểu trao quà cho đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn xã

Đồng thời, hội trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao thư cảm ơn cho đại diện Công ty TNHH Huy Hoàng

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2026), 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Qua đó góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống và phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.