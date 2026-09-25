Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 60 bồn chứa nước cho người dân xã Lâm Sơn

Sáng 25-9, Ban Điều hành Dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao 60 bồn chứa nước sinh hoạt, dung tích 500 lít/bồn cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Gòn 1, xã Lâm Sơn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và chính quyền địa phương trao bồn chứa nước cho người dân thôn Gòn 1, xã Lâm Sơn.

Hoạt động thuộc Dự án “Nước uống sạch cho cộng đồng” do Công ty Procter & Gamble (P&G) toàn cầu viện trợ, với tổng kinh phí hơn 77 triệu đồng. Các hộ được hỗ trợ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người neo đơn, người khuyết tật và những gia đình sinh sống tại khu vực chịu ảnh hưởng kéo dài của thiên tai, còn thiếu phương tiện lưu trữ nước sạch.

Những bồn chứa được trao giúp các hộ dân chủ động hơn trong dự trữ nước phục vụ sinh hoạt, nhất là trong thời điểm nguồn nước có thể bị ảnh hưởng bởi thiên tai; qua đó góp phần bảo đảm vệ sinh, bảo vệ sức khỏe và cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Đông đảo người dân thôn Gòn 1, xã Lâm Sơn tham dự chương trình trao tặng bồn chứa nước sinh hoạt.

Lực lượng Hội Chữ thập đỏ và địa phương hỗ trợ vận chuyển bồn chứa nước đến tận nhà người dân.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ địa phương phối hợp với chính quyền xã Lâm Sơn tổ chức vận chuyển bồn nước đến tận nhà cho các hộ nghèo, gia đình neo đơn gặp khó khăn trong việc vận chuyển.