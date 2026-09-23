Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà hảo tâm tặng quà cho các đối tượng là người già cô đơn, không nơi nương tựa tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình.

Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình đang chăm sóc, nuôi dưỡng 112 đối tượng, trong đó có 94 người già cô đơn, không nơi nương tựa, người khuyết tật đặc biệt nặng và 18 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà hảo tâm tặng quà cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình.

Trong không khí vui tươi, ấm áp, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin, Câu lạc bộ Thiện tâm Ninh Bình đã trao nhiều phần quà thiết thực cho các đối tượng là người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, gồm: gấu bông, đồ chơi, bánh, sữa, nhu yếu phẩm… với tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần mang đến niềm vui, sự động viên thiết thực cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm. Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong vận động nguồn lực xã hội, kết nối các nhà hảo tâm chung tay chăm lo những hoàn cảnh khó khăn.