Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 400 suất quà Trung thu, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tối 22 và 23-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình tặng quà Trung thu và trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tây Khánh Sơn và xã Bác Ái Tây.

Trao học bổng cho học sinh xã Tây Khánh Sơn.

Tại mỗi địa phương, Ban tổ chức trao 400 suất quà Trung thu, mỗi suất trị giá 150.000 đồng và 40 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt kết quả học tập khá, giỏi. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 200 triệu đồng.

Trẻ em xã Bác Ái Tây nhận quà Trung thu tại chương trình.

Nguồn kinh phí do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động từ các mạnh thường quân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cùng với nhận quà, các em thiếu nhi còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem múa lân, giao lưu cùng chị Hằng - chú Cuội và tham gia các trò chơi vui nhộn, hoạt náo, cùng nhau phá cỗ Trung thu.

Chương trình nhằm góp phần mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời động viên, khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực học tập. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026).