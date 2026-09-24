Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo tại xã Xuân Trường và xã Xuân Hưng

Các đại biểu trao quà cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường).

* Tại xã Xuân Trường, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Food Share - Food Bank Việt Nam, Ford Việt Nam và hệ thống Đại lý Ford khu vực miền Bắc phối hợp tổ chức chương trình trao quà, hỗ trợ dinh dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu.

Trong chương trình, đại diện Ban tổ chức đã trao biểu trưng hỗ trợ 2,4 tấn thực phẩm cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh để chuyển tới 500 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, trao 1,1 tấn thực phẩm và 130 suất quà cho Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu.

Các thành viên trong chiến dịch Food Drive 2026 chuẩn bị bữa ăn cho người già neo đơn, trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu.

Sau hoạt động trao tặng, hơn 40 cán bộ, nhân viên và tình nguyện viên đã tham gia chương trình “Bếp Yêu thương”, trực tiếp sơ chế, chế biến, chia và phục vụ các suất ăn bảo đảm dinh dưỡng cho người cao tuổi neo đơn và trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cô nhi viện.

Chương trình được tổ chức tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm (29/9) và ngày Lương thực thế giới (16/10); đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động Food Drive 2026 nhằm kết nối, vận chuyển thực phẩm và hỗ trợ dinh dưỡng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện chiến dịch Food Drive 2026 trao biển tượng trưng hỗ trợ thực phẩm cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu.

Chiến dịch quyên góp thực phẩm của các Đại lý Ford (Food Drive) là một trong những hoạt động trọng tâm trong sáng kiến "Ford - Cùng nhau xây đắp" được Ford triển khai trên toàn thế giới từ năm 2025, nhằm kết nối nguồn thực phẩm còn giá trị sử dụng từ các doanh nghiệp, hệ thống đại lý, đối tác và cộng đồng, đưa đến những địa phương, đơn vị và nhóm cộng đồng đang cần được hỗ trợ.

Tại Việt Nam, Food Drive 2026 được triển khai với sự đồng hành của Ford Việt Nam, Hệ thống Đại lý Ford trên toàn quốc và Food Bank Việt Nam, lan toả tinh thần sẻ chia thông qua các hoạt động huy động thực phẩm, trao tặng, tình nguyện và hỗ trợ dinh dưỡng tại nhiều địa phương.

* Cùng ngày, tại xã Xuân Hưng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao 110 suất quà cho người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, tổng trị giá 30 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo xã Xuân Hưng tặng quà cho người già neo đơn trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo xã Xuân Hưng tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động thể hiện vai trò cầu nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và lực lượng tình nguyện viên góp phần chia sẻ khó khăn, chăm lo thiết thực cho những hoàn cảnh yếu thế; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và huy động thêm nguồn lực xã hội cho công tác nhân đạo, an sinh trên địa bàn.