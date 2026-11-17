Đại diện Ban tổ chức trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: BÙI DUYÊN)

Năm 2026 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Trong điều kiện địa bàn rộng, hội đã tập trung củng cố tổ chức, từng bước ổn định hoạt động, tiếp tục kế thừa và phát huy những mô hình, kinh nghiệm nhân đạo của các địa phương trước đây. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ra mắt Ngân hàng thực phẩm Lâm Đồng (Food Bank Lâm Đồng) và ký kết hợp tác triển khai Dự án “Hỗ trợ và nhận thực phẩm, trao, tặng thực phẩm cho người yếu thế tỉnh Lâm Đồng”.

Đại diện các đơn vị ký kết các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. (Ảnh: BÙI DUYÊN)

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam cho biết: Food Bank Lâm Đồng sẽ kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để huy động nguồn thực phẩm an toàn, còn giá trị sử dụng, chuyển đến những người có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở bảo trợ xã hội và những trường hợp cần được hỗ trợ. Bên cạnh việc trao tặng thực phẩm, Food Bank Lâm Đồng cũng hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng thực phẩm hợp lý, hạn chế thất thoát, lãng phí và khuyến khích tinh thần chia sẻ trong đời sống người dân hằng ngày.

Ban tổ chức trao quà cho các học sinh tham dự chương trình. (Ảnh: BÙI DUYÊN)

Bà Nguyễn Thị Chín, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: Đây là cơ hội để cùng kết nối thêm những nguồn lực xã hội, chung tay chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những nhóm yếu thế cần được quan tâm, hỗ trợ. Sự đồng hành của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng sẽ góp phần đưa các hoạt động hỗ trợ đến gần hơn với người dân, dựa trên nhu cầu thực tế của từng địa phương, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác nhân đạo.

Chương trình tặng 100 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; 20 suất học bổng được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.