Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số

Sáng 29-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho 20 cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng các công cụ Google Workspace phục vụ công tác quản lý, điều hành; thiết kế biểu mẫu khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu trên nền tảng KoboToolbox; xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên, tình nguyện viên. Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn quản trị, cập nhật bản đồ số địa chỉ nhân đạo, vận hành các nền tảng tương tác số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong soạn thảo văn bản, xây dựng kế hoạch, tổng hợp tài liệu.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn chú trọng thực hành trực tiếp trên máy tính và điện thoại thông minh, giúp học viên nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn. Đồng thời, các học viên được phổ biến quy định về an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước và dữ liệu cá nhân trong môi trường số.

Thông qua tập huấn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng đến nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ hội, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành, quản trị dữ liệu nhân đạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hội và công tác trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.